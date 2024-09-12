Роналду запустил сиууу-метр: португалец хочет набрать миллиард подписчиков в режиме реального времени
«Я не гонюсь за рекордами, это рекорды гонятся за мной», – говорит Криштиану Роналду и подтверждает свои слова в социальных сетях.
Недавно Криштиану громко стартовал на YouTube, запустив собственный канал и за несколько часов получив сначала серебряную, потому золотую, а затем и бриллиантовую кнопки – награды платформы при достижении определенного числа подписчиков.
Прямо сейчас португалец ведет счетчик подписчиков во всех своих соцсетях, стремясь набрать миллиард в режиме реального времени.
Еще один рекорд не за горами!