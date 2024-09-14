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Линекер попросил Фабрегаса назвать лучших партнеров по команде. Гари и Сеск сразу исключили Месси

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Сеск Фабрегас продолжает осваивать тренерское ремесло, в июле он возглавил «Комо». Во время перерыва на матчи сборных испанец заглянул на подкаст к Гари Линекеру.

Фабрегас выступал за топовые клубы, вместе с Испанией полузащитник становился чемпионом мира и Европы. Сеск делил поле с величайшими игроками своего поколения, но один из партнеров все же выделяется – речь о Лео Месси.

Линекер попросил Фабрегаса назвать лучших вратаря, защитника, полузащитника и нападающего из числа футболистов, с которыми играл испанец. Гари сразу поставил условие: не включать в список Месси – этот вариант слишком очевиден.

Даже без Лионеля Сеску было непросто сделать выбор:

«Выберу Икера Касильяса за те моменты, которые мы вместе разделили в составе сборной. Из защитников выберу Пуйоля. Может, Карлес и не был величайшим футболистом, но сейчас мне не хватает защитников, которые готовы переступить черту, чтобы спасти ворота. Такие игроки – настоящие воины. Пуйоль – настоящий воин, капитан, пример командного игрока.

Также назову Иньесту. Я люблю Хави, я люблю Давида Сильву, Патрика Виейру, Жилберто Силву, у меня была отличная компания, но для меня Иньеста – самый цельный игрок. Андрес может отдать любую передачу в любом направлении. Он всегда делает это хорошо, всем будет казаться, что ему это дается с легкостью. Его окружат семь игроков, а он не будет чувствовать давления.

В нападение поставлю Тьерри Анри, в свое время он так доминировал! Когда он был в форме, и даже когда он был не в форме, его было невозможно остановить. Некоторые защитники, добротные защитники и великие защитники, на самом деле не знали, как с ним справиться».

Как вам выбор Сеска?

logoГари Линекер
logoПатрик Виейра
logoФрансеск Фабрегас
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logoАндрес Иньеста
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