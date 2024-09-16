Аравийский ютубер изобразил празднование Месси у шкафчика Роналду. После началось безумие 😂

В начале сентября «Аль-Наср» внезапно расстался с защитником Алексом Теллесом. Переехать в Саудовскую Аравию его уговаривал лично Криштиану Роналду и, как оказалось, именно он и выкинул игрока из команды. Сейчас Теллес отправился в «Ботафого».

«У Криштиану есть власть в любых вопросах. Из-за его имиджа и достижений его мнение играет очень важную роль. Когда дело касается Криштиану Роналду, вокруг него всегда формируется большая команда. Очевидно, он хочет видеть лучших», – сказал Теллес в интервью Globo Esporte.

Не прошло и суток после этого интервью, как из расположения «Аль-Насра» прилетело буквальное подтверждение того, что клуб отслеживает каждое движение воздуха, которое потенциально может оскорбить португальца.

Вчера на домашней арене клуба Роналду саудовский ютубер снял видео с празднованием гола Лионеля Месси, которое он использовал во время чемпионата мира 2022 года. Сегодня «Аль-Наср» выпустил заявление, осуждающее этот жест.

«Аль-Наср» всегда был рад своим посетителем, в том числе болельщикам и любителям. Но то, что вчера произошло в раздевалке команды (безответственные индивидуальные действий), неприемлемо для некоторых людей. Мы поясняем, что как клуб, мы поручили соответствующим внутренним отделам немедленно заняться этим вопросом, чтобы сохранить моральные и материальные права клуба. Каждый приходящий к нам болельщик обязуется уважать и ценить великую команду «Аль-Насра».