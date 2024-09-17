Инсайды о ЦСКА от босса: предлагали Кордобу, Джикия – это «исключено», много проблем из-за санкций

Заместитель гендиректора ЦСКА по спортивным вопросам Евгений Шевелев пришел в программу «Это футбол. Итоги» – и максимально фактурно ответил на вопросы о жизни клуба.

Как в ЦСКА устроены селекция и трансферы? С чем клубу приходится бороться из-за санкций? Почему ушли Виктор Давила и Антон Заболотный? Как клуб выбирал между Саулем Гуарирапой и Тамерланом Мусаевым? За что отстраненили Илью Помазуна?

Ответы на эти (и не только) вопросы – ниже.

Как выстроен ЦСКА: новая структура управления, пять факторов при выборе игроков

● О роли Шевелева в клубе и изменившейся структуре управления ЦСКА:

«Спортивный директор ищет игроков. У меня задача чуть другая – чтобы селекция, академия, молодежная команда и все другие отделы клуба работали вместе, в одном направлении. Чтобы не было ситуаций, в которых у нас есть суперигрок в молодежке, а мы на его место привезли другого.

Структура ЦСКА внутри очень сильно поменялась. Моя должность – заместитель гендира по ответам на вопросы, такие же изменения происходят в маркетинге, финансах. Стала более упорядоченная структура управления, когда Бабаеву не надо принимать решения обо всем: сколько билетов выдать гостям на матч, сколько литров какого бензина заправить.

В клубе происходит перераспределение принятия решений. Никто никуда не перетягивает. Я говорю об этом честно, я вижу, как это происходит. Вопросы решаются коллективно, круглосуточно. По Давиле правление собиралось в воскресенье в шесть утра, потому что решение нужно было принять до девяти».

● Как в ЦСКА выбирают новичков:

«Первое – готов человек ехать в Россию или нет.

Второе – готов человек ехать в санкционный клуб или нет.

Третье – готовы ли мы удовлетворить финансовые запросы игрока, потому что зарплаты у нас не самые большие.

Четвертое – если мы берем его свободным, рынок изначально ограничен, потому что свободных игроков гораздо меньше.

Пятое – если мы его берем несвободным, каким образом мы можем договориться о сумме с его клубом, а главное – как мы можем перевести?

У нас чуть-чуть побольше ступеней отбора игрока, чем у любого клуба в России. Раньше говорили: «Посмотрите, как селекция в «Ливерпуле» и других клубах? Они используют такую-то статистику». Там совсем другая селекция: тебе один раз нужно взять игрока за 100 миллионов. У нас скорее портфельная инвестиция: берешь семь-восемь игроков, из них два заиграют».

● Как проходит трансфер?

«До тех пор, пока дело не касается денег, все очень просто.

Перед трансферным окном у нас было заседание правления, на которое пришел главный тренер, спортивный директор, и мы решали, какие позиции нам нужно усилить. Мы открываем бюджет клуба, контракты игроков и определяем, какие позиции и какие игроки с какими характеристиками нам нужны. После этого появляется задание для селекции, которое нужно отработать».

Финансы ограничены, и санкции влияют

● Как у ЦСКА дела с деньгами?

«По сравнению с теми клубами, у которых есть большие нефтегазовые спонсоры или большие российские монополии, можно сказать, что мы в режиме выживания. У ЦСКА есть деньги на операционную деятельность. Слава богу, что у ЦСКА есть недвижимость на «ВЭБ Арене», которая сдается на 100%, и на нее стоит очередь.

У ЦСКА есть очень большой объем разнообразных спонсоров, но проблема в чем? Этим летом должны были прийти три дополнительных спонсора, скажем, на сумму, достаточную и для трансферов, в том числе. Все трое отказались работать с ЦСКА из-за того, что ЦСКА в SDN-листе (черный список, в котором перечислены те, с кем гражданам США и постоянным жителям страны запрещено заниматься бизнесом – Спортс), что это как-то может повлиять на бизнес этого российского спонсора за рубежом».

● Есть ли сторонние инвесторы?

«Спонсоры. Если есть возможность привлечь статусного футболиста, за собой это тянет возможность привлечь деньги на него – и не только на него. Это в целом повышает уровень клуба в глазах болельщиков, инвесторов, спонсоров, владельцев. Это в том числе имиджевая история.

Можно ошибиться, но это и не кредитные деньги. Не секрет, что многие трансферы ЦСКА совершались за них, мы за эти трансферы до сих пор платим, и это тоже существенно бьет по бюджету клуба».

Но здесь есть нюансы.

«На Гуарирапу привлечь дополнительные деньги, скорее всего, невозможно. Игрок из команды вылетевшей из РПЛ, хоть и с хорошей статистикой. Прийти к условному новому спонсору и сказать: «Дайте денег на Гуарирапу», а он скажет: «Это что за слово вообще такое?»

Почему Давила ушел из ЦСКА: жена в аэропорту сказала, что в Россию не поедет

«Он не приехал на сборы, его в аэропорту буквально развернула жена и сказала, что в Россию не поедет. Это было еще в июле, после Копы. После этого клуб дал ему 48 часов, чтобы он на сборах появился, жена с ним не полетела. Давила несколько раз выходил с предложением: «Давайте вы меня продадите за любые деньги».

За любые деньги мы его продать не могли, потому что, в том числе, была сложная схема выкупа его – мы заплатили все деньги сразу вперед, и эти деньги, какую-то часть из них, нужно было привлекать со стороны. Мы объяснили прямо и четко, что если будут предложения, которые, как минимум, хотя бы компенсируют наши расходы на всю сделку, даже без зарплаты, включая трансфер, агентские и деньги, которые мы потратили на проведение сделки – это порядка 10% от всего…

Проблема в том, что другие клубы, у которых основной банк или спонсор под санкциями, могут провести платеж через третьих лиц. Но как только контрагент узнает, что эта сделка в интересах ЦСКА, банки ее сразу отменяют. У нас несколько раз деньги возвращались из различных стран по различным трансферам, когда они пройдут через четыре банка и на пятом разворачиваются обратно.

По Давиле ситуация развивалась в последние 48 часов сделки. Более того, мы ночью, с четверга на пятницу, согласовали условия с «Америкой», а в субботу вечером все пришлось переделать, потому что один из акционеров «Америки» – бизнесмен, который ведет бизнес в США. Он сказал: «Нет, все отменяйте».

В итоге за ночь наши юристы родили эту конструкцию, когда он сам себя выкупает из ЦСКА, мы с ним разрываем контракт на определенных условиях, он переходит в «Америку». Трансферное окно в Мексике закрывалось в воскресенье в 9 утра.

Давила за год себя очень хорошо показал. Он действительно суперпрофессионал. Зимой Давила тоже просился в аренду, но нам аренда, естественно, была не так интересна. И Давила отлично работал на тренировках.

Это один из тех иностранных игроков, которые были готовы переходить в рубли. Более того, он был готов получать только очень маленькую часть зарплаты сейчас, а остальное – по окончании контракта. Абсолютно адекватный человек.

Перед переходом в ЦСКА он месяц не тренировался. Осенью Давила не имел постоянной игровой практики, это его не устраивало, он хотел в аренду. Потом случился «Крокус», после которого мы опять силой удерживали большинство легионеров в Москве, которые боялись, что это сейчас начнет происходить каждую неделю.

Очень сомнительно, что в Мексике гораздо безопаснее, чем в Москве. Я это всем легионерам говорю, с которыми разговариваю: «Если в Москве станет опасно, значит, безопасных мест в мире не осталось. Поэтому можно успокоиться и работать дальше».

Одна из причин была «Крокус», они как раз жили где-то недалеко. И до сих пор говорят, что снится теракт, что чуть ли не за полчаса до этого в «Крокусе» были. Это окей, можно понять, никаких вопросов к жене нет. Мы пошли навстречу, обо всем договорились».

И еще о трансферах лета: Заболотный ушел из-за увольнения Федотова, Гуарирапа мог перейти еще зимой, Джикию не рассматривали

● Почему ушел Антон Заболотный:

«Дело было даже не в деньгах и не сроке контракта. Он очень расстроился из-за ухода Федотова. Фактически после увольнения Федотова Заболотный прекратил переговоры, хотя в принципе ситуация была фифти-фифти».

● Как Гуарирапа оказался в ЦСКА:

«Я не знаю, что произошло в «Зените», но знаю, что на Гуарирапу это очень сильно повлияло. Когда ты практически имеешь контракт с самым богатым клубом страны, а вместо тебя берут Соболева и Гонду, это тяжело пережить 21-летнему парню. Достаточно долгое время ушло, чтобы он осознал, что он не игрок «Зенита».

Гуарирапа у нас не был первым номером, мы вели другие варианты, но знали, что есть вариант с Саулем, были примерно понятны условия. Когда стало понятно, что других вариантов не будет, мы начали работать с ним. До определенного момента агенты говорят: «Да у нас есть «Зенит», «Спартак» и так далее. Это нормально. Когда до закрытия окна остается два дня, понятно, что все стало чуть проще, оказалось, что его уже никто так сильно не хочет.

Зимой обсуждали: Гуарирапа или Мусаев. Для меня был более очевиден Мусаев: российский игрок, более дешевый, проверенный человек, из системы ЦСКА, знаем личные характеристики. Гуарирапа хорошо проявил себя в чемпионате Венесуэлы, но было непонятно, как он адаптируется.

С «Сочи» мы быстро договорились на уровне руководителей. Договорились за четыре часа. Это аренда».

● Мог ли ЦСКА подписать Антона Мирачука?

«По Миранчуку было сразу озвучено, что в России он варианты не рассматривает. В таких случаях возможен только внезапный переход в «Зенит». Там было четкое желание игрока уехать за рубеж».

● А Георгия Джикию?

«Это исключено. Если от нас в «Спартак» игроки еще могут переходить, если у них есть большое желание, то в обратном направлении мы очень принципиальны в этом вопросе. Стараемся наших болельщиков не подводить и бывших капитанов принципиальных соперников себе не брать».

● Ого, ЦСКА предлагали Кордобу

«Предлагали Кордобу. Деньги мы не обсуждали. Футболист в ЦСКА с зарплатой в 4 млн евро? Это невозможно».

● Кого еще хотели продать?

«У нас был план продать Илью Помазуна – было очевидно, что есть Акинфеев и Тороп. У нас был и остается план продать Мендеса, потому что мы как раз в эту позицию игрока искали. Это из самых очевидных вариантов. По Чалову мы были связаны по рукам и ногам, там была опция и все зависело от того, удовлетворит ли эти запросы клуб, который придет. Вот те игроки, по которым мы рассчитывали получить деньги.

По Мендесу не сработали, по Помазуну не сработали, по Чалову получилось так, как получилось».

● А почему бы не работать со свободными агентами чаще?

«Это, наверное, одна из основных претензий, которые есть сейчас к работе в трансферное окно. Мы, объективно, недоработали. Это одна из причин… Я скажу так, на зиму у нас все готово уже сейчас. Фактически, три-четыре кандидата есть, с ними проговорены личные условия. Вопрос в том, кого мы выберем на зиму.

Мы очень хотели Думбию из «Реймса», для нас это ничем не отличается от свободного агента, потому что мы можем привезти игрока, в 99% случаев, только если он разорвет контракт со своим предыдущем клубом. А нам какая разница?»

Отстранение Помазуна: дело в «неправильном тайминге» слов про «Спартак»

«История не очень красивая в том плане, что это интервью было, когда он был еще игроком «Урала», пять или шесть месяцев назад.

Думаю, мы эту историю полечим. В целом был неправильный тайминг этих слов: за день до закрытия трансферного окна, после того, как нам агент Ильи все лето рассказывал, что они уйдут в сильный европейский клуб, чтобы наконец-то доказать. Или было неправильно подобрано время публикации.

ажно, что это было перед важной игрой с «Зенитом». Это было просто невовремя. Думаю, время лечит, это все полечится.

Очень много у нас переговоров с игроками академии, молодежной команды. Если кто-то приходит и говорит, что у него есть предложение из «Спартака», я сразу говорю: «Забирайте документы и уходите». Если человек из ЦСКА хочет пойти играть в «Спартак», значит, наверное, нам дальше не по пути. Если в 17-18 лет приходить с такими рассказами».

«Спартак» – принципиальный соперник. А «Зенит»?

«Зенит» – не принципиальный соперник.

У меня складывается ощущение, что «Зенит» по складу ума, по подходу – самый близкий к нам клуб из верхней восьмерки. Вижу, что в этом клубе делается – не только в трансферной кампании. Если бы у клубов было желание – были бы вполне нормальные отношения. И те, и другие ведут европейский менеджмент, просто одни – как «Бавария», другие – как «Хоффенхайм» (смеется)».

Николичу нужна восьмерка, Федотова погубил результат

● Как приходил Марко Николич:

«Одна из первых фраз Николича в ЦСКА: «У меня набор игроков под 3-4-3». Команда строилась по ней два года, Марко считает, что не может ее сейчас поменять без определенных изменений, условно – приобретения восьмерки. Работа в этом направлении ведется. Он сказал, что на данный момент продолжим играть 3-4-3.

Цель на будущее – 4-4-2 ромб. Как один из вариантов».

● А почему же ушел Федотов?

«История достаточно сложная, не могу ее описать в деталях. Безусловно, результат – первая причина. Вторая – наверное, в какой-то момент в части руководства ЦСКА появилось мнение, что дальше лучше не станет.

Мы можем сколько угодно менять тренеров, но на данный момент наши возможности позволяют бороться за места со второго по шестое – в моем понимании они между собой ничем не отличаются. ЦСКА, «Локомотив», «Спартак», «Динамо» и «Краснодар».

Пропасть между «Зенитом» и остальными, больше трансферов европейцев: тренды летнего окна РПЛ

Фото: РИА Новости /Алексей Филиппов, Владимир Астапкович, Александр Вильф; Maksim Konstantinov/Global Look Press/Global Look Press ; pfc-cska.com