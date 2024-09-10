Компани красиво объяснил, почему иногда кричит на игроков. Все дело в отношении Венсана к футболу

В соцсетях разлетелся эпизод документального фильма о выживании «Бернли» в Премьер-лиге. В видео Компани отчитывает Йоханна Гудмундссона, не стесняясь в выражениях:

«Не испытывай меня, черт, не испытывай! С меня хватит твоего гребаного нытья! Играй в чертов футбол! Что дает тебе гребаное право жаловаться на все? Черт возьми, играй! Сколько раз я должен тебе повторить: перестань, блин, ныть!»

Венсан объяснил свою реакцию, а заодно и отношение к футболу:

«До этого я разъяснил ему все спокойно [смеется]. На самом деле, сейчас в «Баварии» у меня за спиной впервые нет съемочной группы, которая фиксирует весь мой сезон для документального фильма. Так было в «Андерлехте» и «Бернли». Когда снимается каждое выступление перед командой и каждая тренировка, всегда находится подобный момент.

Но вот, что тут главное: мы отдаем свои жизни за футбольный клуб. Если клуб вылетит из лиги, люди потеряют работу. На нас лежит ответственность. Мы просто не можем позволить себе недостаточную концентрацию на нашем деле.

Моя претензия была не к плохой передаче, не к неисполнению тактической установки, а к фундаментальным вещам: борьбе друг за друга, за своих товарищей. Тогда Йоханн нарушил основные принципы. Именно это имеет наибольшее значение».

Как вам точка зрения Компани?

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