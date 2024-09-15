Анчелотти спросили о провокационном праздновании Винисиуса. Карло дал странный ответ

После игр мадридского «Реала» внимание почти всегда на Винисиусе – у многих к нему вопросы. В субботу бразилец забил победный «Сосьедаду» (2:0) и показал вот такой жест трибунам.

Да, они снова его освистывали. Вини подвергся критике не только за празднование, но и за «чрезмерное» обсуждение расизма

После матча Карло Анчелотти попросили высказать мнение о спорном праздновании Винисиуса. Он просто сказал: «Празднование Вини? У меня нет своего мнения. У каждого есть свое мнение. Я предпочитаю держать его при себе».

Несмотря на критику в свой адрес, бразилец продолжает впечатляющий старт Ла Лиги-2024/25. В пяти матчах чемпионата он забил два гола и сделал одну передачу.