🎥 Предпочел Винисиусу Ламина? Роналду испугал фанатов «Мадрида» своими размышлениями о «ЗМ»

Криштиану Роналду выпустил вторую часть подкаста с Рио Фердинандом. В свежем видео экс-партнеры по «Ман Юнайтед» обсудили новое поколение игроков.

Криро предположил, кто из молодежи получит главную индивидуальную награду в футболе: «Килиан Мбаппе может взять «Золотой мяч» в ближайшие годы. Также, возможно, Холанд, Беллингем».

«Винисиус», – добавил Рио.

«Ламин... у нового поколения большой потенциал», – португалец будто не услышал слов Фердинанда.

Соцсети принялись обсуждать этот эпизод, фанаты «Мадрида» были слегка задеты:

💭 «Все шло так хорошо, пока он не назвал Ламина».

💭 «Почему Криштиану проигнорировал Винисиуса? А Рио теперь самый большой фанат бразильца? Что вообще происходит?»

💭 «Криштиану Роналду потерял свой авторитет👍».

💭 «Я согласен с тем, что Ламин – большой талант. Но для меня странно, что бывший игрок «Мадрида» проигнорировал нынешнего игрока «Мадрида», который, скорее всего, в этом сезоне возьмет эту награду».

А поклонники «Барсы» шутят:

💭 «Я впервые в жизни согласен с Роналду. Когда ждать конца света?»

💭 «Черт, да Роналду больше никогда не пригласят на «Сантьяго Бернабеу».

💭 «Вау, оказывается, Криштиану все же разбирается в футболе».

💭 «А вдруг это был ход, чтобы переманить Ламина в «Мадрид»? Уберите руки от нашего мальчика!»

Как вам претенденты на «Золотой мяч» от Рио и Криша?

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