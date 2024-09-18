Мбаппе не усилит «Реал», «ПСЖ» 2.0 и Холанд будут блистать. Авторы Трибуны разобрали общий этап ЛЧ

Общий этап Лиги чемпионов готов удивить нас новинками – 18 матчей за три игровых дня, восемь туров на дистанции и много неизвестных в итоге. Чего ждать от нового формата, уже знают лучшие авторы Трибуны. Они окинули ЛЧ профессиональным взглядом и поделились своими ожиданиями. Знакомимся!

Измененная Лига чемпионов вызывает две реакции. Первая – неприятие всего нового. Вторая – интерес к этому самому новому. Главная претензия к новому формату заключается в увеличении количества матчей. Даже эти две игры могут серьезно осложнить положение команд. В ситуации, когда каждый год число игр только растет, очередное увеличение матчей кажется уже чем-то неадекватным.

При этом логика УЕФА максимально понятна: больше матчей, больше денег; больше «больших» матчей, больше «больших» денег. Новый формат ЛЧ отлично подходит под этот принцип. Интерес вызывает большое количество обязательных к просмотру топ-матчей уже на первом этапе. Побочное следствие – на фоне таких игр интерес к нетоповым командам станет еще меньше.

Яркая «Жирона» прошлого сезона

Команда Мичела покорила большинство болельщиков в прошлом сезоне. Во-первых, привлекательным стилем и качественной игрой. Во-вторых, неожиданно очень хорошими результатами. Каталонцы точно заслужили похвалу, но важно понимать, что команда сильно перебрала по очкам. В этом сезоне должна произойти регрессия к среднему. Плюс обновление состава. Плюс уплотнение календаря из-за участия в Лиге чемпионов. Вряд ли «Жирона» выдержит такой график – ожидаю спад как в чемпионате, так и в ЛЧ.

Другие переживания из Испании

Лига чемпионов всегда была турниром «Реала», а Винисиус всегда был хорош в матчах ЛЧ. Но сейчас весь «Мадрид» находится не в лучшей форме. А конкретно бразилец еще и находится под большим давлением из-за не совсем футбольных вопросов. Поэтому есть предпосылки, что пока мы не увидим лучшую форму Винисиуса.

В последние годы успешность парижского клуба измеряют исключительно по результатам в главном еврокубке. Конкуренция внутри Франции слишком невысока. А кубка ЛЧ у парижан до сих пор нет. В этом сезоне у «Парижа» еще и попался сложнейший список соперников на начальном этапе турнира.

При этом в это межсезонье вокруг клуба было намного меньше шума и лишних заявлений. Есть ощущение, что Луис Энрике получил возможность поработать в нормальном режиме. Поэтому есть предпосылки, что «ПСЖ» может всех удивить и выстрелить именно тогда, когда вокруг клуба никто не кричит об обязательной победе в ЛЧ.

Мбаппе в «Реале» – самый ожидаемый трансфер последних лет. Потенциально союз игрока и клуба очень перспективный, но пока адаптация происходит не до конца гладко. Плюс команда Анчелотти постепенно адаптируется к игре без Тони Крооса. Лига чемпионов всегда была турниром «Мадрида», поэтому есть ощущение, что атакующие звезды команды будут очень ярко себя проявлять именно в этом турнире.

Основные интриги топ-клубов всем хорошо известны. Многие интересные середняки нейтральный зритель может наблюдать в матчах чемпионатов из топ-5. А вот до австрийской лиги большинство не доходит, поэтому Лига чемпионов – отличный шанс понаблюдать за очень интересным проектом Пепа Лейндерса в «РБ Зальцбурге». Смесь немецко-австрийкой прессинг системы и голландских идей позиционного футбола выглядит очень привлекательно.

Главное персональное ожидание: «Барселона» сможет обыграть «Баварию»

Поражения от мюнхенского клуба уже стали очень больной точкой всех болельщиков «Барсы» в последние годы. Сейчас есть ощущение, что каталонцы способны обыграть уже ставшего принципиальным соперника. «Барселона» Флика очень хороша на старте сезона (и есть перспективы для роста). «Бавария» также находится в процессе строительства – еще не до конца отлажены все механизмы. Подходящий момент для долгожданного реванша.

Мне очень нравится «Байер» при Алонсо. Абсолютно заслуженная победа в Бундеслиге в прошлом сезоне с умопомрачительной победной серией – все это сопровождалось ярким стилем и киношными сюжетами (не сосчитать эти камбэки с голами на 90+). Но теперь ситуация иная – нужно играть на два фронта, причем с расширенной ЛЧ. Календарь благоприятным не назовешь: дома – «Интер», «Милан» и неприятный «Зальцбург», а на выезде – «Ливерпуль» с «Атлетико». А еще ведь надо «Фейеноорд» обыграть.

Ниже 24-го места «Леверкузен» не опустится. Для команды такого уровня это просто невозможно. Однако я бы поставил, что «Байер» потерпит не одно поражение в первом этапе и быстро вылетит из борьбы за первую восьмерку. Пробираться в плей-офф придется через стыки.

Килиан Мбаппе разочарует нас

Никто не сомневается, что «Реал» напрямую выйдет в плей-офф. И, наверное, результативность атакующих звезд «Мадрида» будет на приличном уровне. Однако прошлогодними результатами и подписанием Мбаппе сливочные задрали планку так высоко, что есть сомнения, что она достижима. «Реал» и так был прекрасен в прошлом сезоне – Анчелотти в сложнейших условиях достиг идеального баланса. Как ни крути, но внедрение настолько масштабного игрока как Мбаппе в данном случае невозможно без адаптаций. Мы уже видим трудности в одновременном размещении француза с Винисиусом. Их зоны обитания на поле пересекаются – они иногда мешают друг другу, при этом без мяча «Мадрид» стал более уязвимым.

Думаю, что больше такой расклад помешает именно Мбаппе. Он недавно пришел в команду, действует ближе к центру (что не так ему удобно), а взаимосвязь с Винисиусом пока не идеальная. Моя ставка: на общем этапе Килиан не забьет больше трех голов.

Приятный «Штутгарт»

Великолепная команда Себастьяна Хенесса летом потеряла своего лучшего бомбардира (Гирасси) и защитника (Антона), и, казалось бы, что хорошего ее может ожидать в игре на два фронта в сезоне после прыжка выше головы? Вроде бы и ничего, но «Штутгарту» неплохо так повезло с жеребьевкой: «Янг Бойз», «Црвену Звезду», пражскую «Спарту» и «Слован» нужно обыгрывать, при этом у «Юве» и «Аталанты» можно цеплять очки – а это уже неплохая такая заявка на уверенное попадание в стыки. Не забываем: чем выше место – тем легче соперник в стыковом раунде.

Разумеется, никто не ждет от «швабов» попадание в топ-8, однако с такой жеребьевкой и особой мотивацией можно сыграть ярко и достаточно уверенно выйти в стыки. Я жду от «Штутгарта» именно этого.

Шведская машина

Думаю, многие наслышаны об этой шведской машине по забиванию голов из лиссабонского «Спортинга». В прошлом сезоне Дьокереш наколотил 29+10 по гол+пас в Примейре, а этот сезон начал в еще более впечатляющем темпе – 11 голов в 7 матчах. Кому забивать и где – шведу без разницы. Пришло время проявить себя в самом престижном турнире. Календарь благоволит этому – из топ-соперников только «Сити» и «Арсенал». Мой прогноз – на общем этапе Дьокереш забьет минимум 5 голов. А его цена улетит в космос.

Усман Дембеле – MVP!

Я понимаю, что вам смешно. Дембеле в прошлом сезоне не был особо результативен, однако был хорош по продвинутым метрикам и раскрылся в новых ролях при Энрике.

С уходом Мбаппе я ожидаю большей цельности от «Парижа» и пока ожидания оправдываются. Дембеле лихо начал этот сезон – 3+2 в четырех матчах. С жеребьевкой не очень повезло, но это как раз-таки возможность для Усмана блеснуть на широкую аудиторию. Если сыграет ярко, то точно получит признание. Ожидаю в целом яркого сезона от Дембеле, в том числе и в ЛЧ.

Лучшим бомбардиром будет Эрлинг, какой «оригинальный» прогноз! Холанд отдохнул летом как следует, Холанд сильно начал сезон, Холанд играет в лучшей команде мира, Холанду не то, чтобы достались какие-то сильные соперники – а почему бы и не наколотить голов так 15?

Дополнительный аргумент: с флангами Савиньо – Доку норвежец получил более удобный для него тип «кормления». Как минимум на первом этапе это должно сказаться.

Разочарует Париж. Нет, не только из-за ухода Мбаппе, но отчасти, конечно же, это также сильно повлияет на команду в Лиге чемпионов. Не так тяжело вспомнить, как Килиан в одиночку мог вытащить команду в следующий этап еврокубка, а сейчас у команды будет происходить небольшое перерождение с перестройками во всех линиях, кроме вратарской.

Да, у «ПСЖ» талантливая молодежь в лице Невеша, Барколя и Заира-Эмери, но команда будто бы потеряла лидера. Кто сейчас возьмет на себя эту роль?

Также еще одна причина – результаты жеребьевки. «ПСЖ» предстоит встретиться с «Сити», «Арсеналом», «Баварией» и «Атлетико». Двое первых – одни из лучших команд мира на данный момент. В гостях у мюнхенцев против заряженного Кейна будет крайне тяжело. «Атлетико», как всегда, может любому доставить проблемы. В этих матчах парижане вполне могут заработать всего 2-4 очка. А ведь еще присутствуют такие крепкие команды, как «Штутгарт» и ПСВ, всегда атакующий «РБ Зальцбург» и «Жирона», от которой непонятно чего ожидать в Лиге чемпионов.

Считаю, что «ПСЖ» ожидает провал в нынешней Лиге чемпионов, и предпосылок этому много. Это не «Монпелье» и «Гавр» разносить в Лиге 1.

Разочарование-игрок: Джуд Беллингем

От англичанина будут ожидать многого после прошлого сезона. Однако Джуд может провалиться. Во-первых, сейчас Беллингем будет меньше «тянуть на себя одеяло», ведь есть Мбаппе, который как раз-таки будет тем, кто должен решать вопросы. Во-вторых, тот же Мбаппе или Винисиус будут выяснять, кто же достоин звания лучшего игрока клуба и планеты, игнорируя англичанина. Также может сработать фактор ментального спада от самого игрока, если у него не будет получаться показывать уровень прошлого сезона.

Я считаю, что чудес от Беллингема в этом розыгрыше Лиги Чемпионов не будет.

Открытия: «Астон Вилла» и Лукман

«Вилла» при Эмери стала больше, чем просто крепкий середняк. Команда удивительно стабильна, гибкая и показывает красивый футбол. Несмотря на то, что бирмингемцы впервые за долгое время будут играть в ЛЧ, а данный еврокубок – не турнир имени Эмери, думаю, команда очень удивит нас результатами именно из-за своей стабильности и дисциплинированности.

Состав у команды все также боевой, но главная сила будет заключаться в идеях Унаи Эмери.

Жеребьевка для команды прошла хорошо. Из серьезных соперников «Бавария», «Ювентус» и «РБ Лейпциг», и с каждым «Астон Вилла» может вполне пободаться. Считаю, что в плей-офф бирмингемскую команду мы должны обязательно увидеть.

Для нигерийца это будет первое выступление в Лиге чемпионов с «Аталантой». Вингер здорово провел прошлый сезон в Серии А (11+7 в 31 матче) и Лиге Европы (5+1 в 11 матчах), а также впечатлил на Кубке Африки. Адемола потихоньку становится игроком мирового уровня, а в свои 26 лет Лукман будет стараться заслужить повышение. Для этого нужно классно отработать в матчах против «Барселоны», «Реала» и «Арсенала».

Просто Эрлинг Холанд

«Манчестер Сити» вновь один из главных претендентов на победу в турнире. У Пепа Гвардиолы все также один из самых лучших составов в мире, и Эрлинг Холанд в ней является главным героем (при всем уважении к Де Брюйне и Родри). Без сомнений, «Сити» пройдет далеко, а соответственно, стоит ожидать множества голов от Холанда, в том числе и решающих.

Эрлинг невероятно круто начал новый сезон. Девять голов в четырех стартовых турах АПЛ – это заявка на рекорд по голам в АПЛ.

Уверен, что «Сити» также будет в порядке в этом сезоне. В Лиге Чемпионов «горожанам» достались соперники, которым Холанд может отгрузить... Даже страшно представить сколько. Самое главное – провести этот сезон норвежцу без травм, и тогда вполне в данном розыгрыше может записать на свой счет два десятка голов.

«Президент, что ты творишь?» Многие, скорее всего, видели ролик, в котором УЕФА в шутливой форме пыталась обосновать переход на новый еврокубковый формат. Окромя того, что в нем Чеферин предстает эдаким Мессией из Любляны, видео занятное – авторам однозначный плюс за попытку облечь серьезное забавным.

Формат этот довольно прост, по сути. Общий этап, все матчи – с разными соперниками. Кто сильнее – идет в плей-офф, кто ближе к серединке – играют стыки. Остальным – чао! Никаких больше бонусов в виде перехода из ЛЧ в ЛЕ, например.

Отношение к формуле без проверки временем – пустое. Представляется, что новой ЛЧ надо дать время. Но уже сейчас можно сделать осторожный вывод: увеличение обязательных матчей общего этапа больно ударит по тем коллективам, где нет полноценного резерва или большого опыта еврокубковых баталий.

Разочарования: «Болонья» и Орсолини, открытие – Илинг-Джуниор

Когда я начинал осознанно болеть за БФК году в 2009, не мог вообразить, что доживу до их выхода в ЛЧ. Даже в самых смелых мечтах мог увидеть лишь что-то вроде заруб итальянцев со «Спартаком» в Лиге Европы. Увы и ах.

Выходит так, что реальность оказывается ярче самых смелых ожиданий. Впрочем, уверенность в уровне «Болоньи» испарилась аккурат по окончании прошлого сезона – вместе с уходом тренера и пары важных игроков. Сейчас «россоблу» мучительно пытаются сбросить кожу и стать тем, что в исполнении команды хочет видеть Винченцо Итальяно. В первых четырех турах Серии А мы увидели множество проблем – от оголтелого прессинга без оглядки на тылы до низкой продуктивности впереди. Все как-то неказисто и невпопад: безусловно, игрокам нужно время, чтобы привыкнуть к изменившимся требованиям, но звоночки тревожные. А ведь играть с «Ливерпулем», «Дортмундом» и другими зубастыми ребятами.

Не отдаляясь от того, в чем немного понимаю, выберу капитана «россоблу». Орсолини хорош тем, что обладает незаурядным голевым чутьем и волшебной левой. Плох же он тем, что, при отсутствии определенных тактических условий, ничего из этого не работает и Риккардо становится бесполезен.

При Мотте Орсолини получал мяч в изоляции и мог спокойно обострять. При Итальяно таких индульгенций Рикки пока не предоставляется – футболист, от которого во многом зависит продуктивность команды, попросту растворяется на поле и не может делать разницу.

Тот, кто заменит Орсолини в старте – либо сразу, либо по ходу турнира. Пластичный вингер с антропометрией богомола и способностью приклеивать мяч к ноге так, как умеют только английские крайки нового поколения.

Уже спас «Болонью» в Комо на выходных, отметившись не только красивым голом, но и способностью быть эффективным справа в атаке: мы помним, что в «Ювентусе» Илинг, в основном, использовался слева.

Как дополнительная мотивация – забить «Вилле», которая летом купила Сэмюэла у «Юве», но не рассмотрела в нем игрока для здесь и сейчас.

А еще будут блистать «Спортинг» и Родриго

Чудо-коллектив Рубена Аморима хорош своей многогранностью. Предприимчивый футбол, инкрустированный целой россыпью талантов во главе с главным бриллиантом – самым результативным игроком Европы Виктором Дьокерешем.

Смотреть на «Спортинг» всегда приятно, они не оставляют зрителей равнодушными, а оборону соперников – в покое. Чемпионы Португалии мощно начали сезон и постараются заявить о себе в Лиге Чемпионов.

Родриго – самый недооцененный из мадридских топов. Хочется верить, что выйдет из тени Мбаппе, Винисиуса и Беллингема, где находится скорее из-за недостаточной раскрученности (если такое вообще уместно применительно к супер-звездам «Реала»), чем из-за недостатка футбольных скиллов.

Универсальный форвард без ярко выраженных супер-способностей, однако чьи характеристики в целом делают его одним из сильнейших атакующих игроков поколения. В прошлом уже вытаскивал «Мадрид» из передряг – кажется, именно на таких футболистах строится многолетняя чемпионская традиция «сливочных». А лучшим бомбардиром станет Мо Салах – на общем этапе у него будет по крайней мере одна реальная возможность напихать полную авоську, что послужит серьезным подспорьем в гонке бомбардиров.

Судя по комментариям и оценкам после выдающегося прошлого сезона в исполнении «Байера» Хаби Алонсо, многие действительно решили записать команду в претенденты на выход в решающие стадии Лиги чемпионов.

Если оценивать команду Хаби Алонсо трезво, то можно увидеть четкое несоответствие между ожиданиями от команды и реальным уровнем исполнителей в каждой линии. Команде предстоит сыграть с «Интером», «Ливерпулем», «Миланом», «Атлетико», «РБ Зальцбургом», «Фейеноордом», пражской «Спартой» и «Брестом». Причем встречи с «Ливерпулем» Арне Слота и «Атлетико» Диего Симеоне – гостевые. Сумасшедшая жеребьевка, большая часть команд играет в самый неудобный для Алонсо футбол – высокий прессинг.

Эту уязвимость показал еще прошлогодний финал Лиги Европы против «Аталанты», где непобедимый «Байер» был просто смят общекомандным движением команды из Бергамо. Повторюсь, уровень исполнителей, вопреки всем восторженным отзывам от игры команды, совсем не впечатляет; скорее, даже заставляет сомневаться в том, что эта команда сможет пройти далеко в этом розыгрыше Лиги чемпионов.

Прогноз: «Байер» не сможет достичь желаемого результата в основном этапе ЛЧ, получит сильного соперника в первой стадии плей-офф и вылетит с турнира. Это удивит нейтральную публику, но не тех, кто следит за игрой команды.

Первый неудачный сезон в Лиге чемпионов для Мбаппе

Не знаю как у вас, а для меня Мбаппе четко ассоциируется именно с Лигой чемпионов. Даже если взглянуть на статистику, у француза 73 матча в главном европейском турнире, в которых он оформил, на минуточку, 74 результативных действия (48 голов + 26 ассистов). Более того, Мбаппе входит в топ-10 лучших бомбардиров ЛЧ в истории. Кажется, что ничего не предвещает беды, ведь даже в провальных сезонах в «ПСЖ», Мбаппе все равно показывал выдающийся футбол в Лиге чемпионов. Но не все так уж прозрачно.

На самом же деле, существует достаточно много причин для возможного провала. Первая – переход в «Реал», игра которого не заточена на одном лишь французе. Помните высказывания Родриго, который был недоволен тем, что не попал в шорт-лист, как претендент на золотой мяч? В «Реале» каждый игрок нацелен на победы – как общекомандные, так и личные.

Никто не будет играть на Мбаппе, никто не будет терпеть, если тот будет брать игру на себя, как это было в Париже. Вспомните, Мбаппе ведь всегда сам тащил парижан, все отмечали только его игру. Здесь такого не будет, команда совсем другого уровня – галактического, если позволите. Да и провалить сезон ЛЧ по статистике очень легко – Мбаппе демонстрировал выдающиеся показатели на протяжении последних сезонов и средние показатели будут провалом в глазах общественности. Француз уже приучил к магии. Боюсь, что здесь ее увидеть не получится. А вот в плей-офф турнира к нам вернется настоящий Мбаппе.

Прогноз: Показатели Мбаппе в Лиге чемпионов упадут, француз раскроется в плей-офф.

Больше не кладбище талантов – вы рано сбрасываете «ПСЖ» со счетов

Только ленивый не высказывался о том, что Парижу досталась группа смерти, или точнее сказать – жребий смерти. Судите сами: «Манчестер Сити», «Бавария», «Атлетико», «Арсенал», ПСВ, «РБ Зальцбург», «Жирона» и «Штутгарт».

Однако, «ПСЖ» сейчас не та команда, которая боится кого либо. При Луисе Энрике парижане всегда играли от себя, получалось не всегда: «ПСЖ» спокойно стал чемпионом во Франции, но не смог пройти дортмундскую «Боруссию» в полуфинальном противостоянии и остался в одном шаге от решающего матча.

За лето команда не стала слабее. Ключевое событие – уход Мбаппе – не повлиял на опасность команды в атаке, а отношение между игроками в команде наоборот стало только лучше. Команда уже по весне показывала, что ей не нужен токсичный Мбаппе, парижане справляются и главной звезды. В летнее трансферное окно команда укрепила все линии – Матвей Сафонов создал конкуренцию для Доннаруммы, защитник Виллиан Пачо регулярно появляется в матчах Лиги 1, полузащитник Жоау Невеш идеально встал в центр поля команды, вингер Дезире Дуэ – одно из главных открытий футбольного турнира на Олимпиаде – тоже набирает результативные действия на старте сезона.

При оценке качества игры «ПСЖ» не нужно даже опираться на результаты в чемпионате Франции, достаточно просто включить любую игру парижского клуба. Нейтральный зритель сразу поймет, что Луис Энрике выстраивает отлаженный механизм, который в состоянии бороться за победу в Лиге чемпионов. Эта команда наполнена молодыми бриллиантами, в ней отсутствуют токсичные элементы, она играет в командный и комбинационный футбол – чего еще можно пожелать? Прогноз: вопреки всему скепсису, «ПСЖ» достойно пройдет основной этап ЛЧ и покажет рядовому зрителю несколько молодых талантов.

Жоау Невеш – главный летний трансфер «ПСЖ»

Решил выделить именно игрока «ПСЖ», ведь команда Луиса Энрике располагает огромным количеством молодых талантов. Если честно, изначально думал поставить на эту позицию замену Мбаппе – Брэдли Барколя. Однако на роль главного сюрприза все же выделю более важную деталь в механизме парижан – Жоау Невеша.

Он пришел в команду летом, играет на позиции опорного полузащитника и славится своими передачами из глубины поля. Жоау – контролирующий опорник, он является ключиком к управлению темпом игры для Луиса Энрике. При этом, это довольно яркий игрок, его любят не только продвинутые зрители и специалисты, но и обыватели. В нынешнем сезоне Лиги 1 Невеш отдал 4 голевые передачи в четырех первых матчах за парижский клуб.

Прогноз: Жоау Невеш станет ключевым игроком «ПСЖ» в основном этапе ЛЧ.

Банда Артеты уже третий год подряд замахивается на первое место в чемпионате. Косвенно, на результат прошлого сезона сказалось отсутствие опыта у «канониров» в игре на всех фронтах (внутренний чемпионат, кубки и ЛЧ).

В этом сезоне «Арсенал» выглядит более монолитно и уверенно. Отличная трансферная компания не только улучшает стартовый состав команды, но и укрепляет скамейку (удачи, Стерлинг). Конечно, настораживают травмы Эдегора, Мерино и Калафьори, но к концу октября они должны вернуться.

Команда уже давно отточила свой фирменный стиль, игроки полностью доверяют Артете, каждый футболист выполняет ту роль, в которой он может показывать свой лучший футбол.

Из серьезных соперников для лондонцев будут «Интер» и «ПСЖ». Не хочется убавлять заслуги «Аталанты», но как по мне – это команды разного уровня.

Прости, Конор, или почему «Атлетико» может провалиться?

Способствовать провалу команде Симеоне может полный дисбаланс.

В летнее ТО были приобретены два игрока в атаку – Альварес и Серлот. Хулиан был куплен как человек, который проведет плавную смену поколений с Антуаном Гризманном. Но француз пока не планирует сбавлять обороты, набрав 4 балла по системе «гол+пас» (1 гол и 3 голевых). К тому же, Симеоне в поисках оптимального сочетания в атаке. На каждый тур Ла Лиги «Атлетико» выходил с разной парой нападающих (Гризманн – Серлот, Альварес – Гризманн, Серлот – Гризманн).

Если атака перенасыщена, то с обороной дела обстоят иначе. В центр поля на самую укомплектованную позицию приютили Галлахера (удачи, Конор). Когда как в линию защиты были куплен Ле Норман, и в аренду взят Клеман Лангле. На фоне усиления в полузащите и нападении, такие трансферы вызывают вопросы. Когда у вас со скамейки выйти усилить игру может, извините, Аксель Витсель и все тот же Лангле – это говорит о многом.

Симеоне в короткий срок предстоит решать вопросы с нападением и защитой. «Лейпциг», «ПСЖ» и «Байер» однозначно выглядят командами, способными огорчить мадридцев. Да и «Бенфика» способна зацепиться за ничью.

Открытие общего этапа – Брэдли Барколя

Преемник Мбаппе отлично стартовал в новом сезоне – 4 гола в 4 играх. Брэдли довольно быстрый вингер, способный убежать в быструю контратаку, плюс обладает неплохим дриблингом с места – то, что надо в играх против активно защищающихся команд. Впереди у Парижа крайне сложные матчи, почему бы именно в них не проявить себя? Конечно, это безумный аванс – давать молодому Брэдли статус «открытия общего этапа», но так ведь куда интереснее.

Разочарование общего этапа – Килиан Мбаппе

С приходом Мбаппе у «Реала» возникли проблемы. Да, они подписали высококлассного футболиста, способного в одиночку решать судьбы матчей, турниров, но взамен просел баланс. Команда слишком сильно упирается в перегруз левого фланга, где друг другу мешают Мбаппе, Винисиус и Родриго. Если третий согласен играть на неудобных для него позициях, то с Вини дела обстоят хуже. Бразилец, как и Мбаппе хочет играть там, где он показывает свой лучший футбол. И пока больше всего от этого страдает француз, ведь он в этой ситуации в роли новичка команды. К плей-офф ситуация нормализуется, но на общем этапе Килиан будет в тени не только партнеров, но и себя самого.

MVP всего сезона – Кай Хавертц

У Хавертца достаточно широкий диапазон атакующих навыков – немец хорош в продвижении мяча и созидании. Конечно, хромает завершение, но польза его от его действий превалирует над реализацией. Хавертцу отлично подходит роль «ложной девятки», вытягивая защитников и создавая свободные зоны. Результаты немца будут сильно зависеть от успехов «Арсенала», и выше я описал, почему успех возможен.

Лучший бомбардир – Харри Кейн

Все просто – даже в самом сложном матче Кейн сможет найти пару моментов для себя. Именно найти, ведь в отличие от Холанда, англичанин не так зависим от передач партнера. Все мы в курсе про умение Кейна опускаться глубже и помогать с продвижением атак. У «Баварии» интересная группа, где можно забить пару победных голов «Барселоне» или «ПСЖ» и разгуляться против «Шахтера», «Слована» и загребского «Динамо».

Лично для меня, как для болельщика итальянского клуба, всегда печально осознавать, что очередной представитель Серии А после неожиданно сильного сезона идет по проторенной дорожке своих предшественников, совершая одни и те же ошибки. Проект Тьяго Мотты впечатлял своей монументальностью, и после квалификации в Лигу чемпионов состав ожидаемо претерпел весомые изменения.

Творец чудес и волшебства дебютирует в ЛЧ во главе другого клуба, главные звезды в лице Калафьори и Зиркзе переехали на Туманный Альбион, а новоиспеченный куратор прогрессивного и смелого коллектива из Болоньи Винченцо Итальяно пока так и не может передать раздевалке свое предельно простое видение строительства игры через те же постулаты, коими оперировал его предшественник – чистое владение и физическое преимущество на всех участках поля.

Перемены требуют больше времени, чем того хотели болельщики, и в Лиге чемпионов придется несладко, ведь соперники попались такие, что времени на раскачку не даст никто. Мы увидим попытки ротации и смелого подхода к игре первым номером «на авось», поскольку терять в турнире особо нечего, а футболисты просто получат столь ценный опыт, который поможет им в будущем. Но дальше восьми основных матчей команда явно не вытянет, и того хуже – мы можем стать свидетелями нескольких разгромных счетов явно не в пользу «Болоньи».

Разочарование. Опять итальянское

Летняя эпопея вокруг трансфера итальянского вингера сложилась так, как того мало кто ожидал. Федерико все же нашел себе команду, соответствующую высоким амбициям и целям Кьезы, «Ливерпуль» получил усиление за копейки по меркам европейского рынка, а «Ювентус» убрал из бюджета весьма солидную зарплатную веху, мешавшую сводить счеты новому клубному руководству. И здесь кроется главная опасность, с которой Кьеза столкнулся еще весной – чрезмерно завышенные ожидания.

После не самого яркого сезона Федерико Кьеза и его окружение оправдывали визуальную и техническую стагнацию игры итальянца тем, что тренер использует Феде на чужой для того позиции. К этому присовокуплялись последствия перенесенной травмы крестообразных связок. Как следствие, на Евро-2024 Кьеза обещал показать настоящего себя и явить миру свой лучший футбол. Увы, Федерико провалился, равно как и вся сборная.

Затем довольно неожиданно выяснилась и другая не самая приятная новость: игрок оказался не востребован на трансферном рынке, особенно учитывая его запросы относительно зарплаты. Травматичный игрок в плохой форме, который желает играть в основе и получать столько, сколько получают сегодня ведущие звезды европейских грандов – это не то, что хотят прочесть спортивные директоров в скаутских отчетах. И тем интереснее выглядит итог этой саги.

Пока Кьеза не попадает даже в заявку на матчи, несмотря на то, что полностью здоров. В основе Слота играют футболисты на позиции Кьезы в куда более выгодном положении, и конкуренция нынче так высока, что кажется, будто Федерико окажется заложником собственных завышенных ожиданий и проведет большую часть игрового времени в ближайшем резерве. А это в еще большей степени ударит по его форме и ментальному состоянию.

Открытия общего этапа – «Астон Вилла» и Душан Влахович

Кудесник Унаи Эмери зарекомендовал себя с позиции сильнейшего кубкового тренера в мире, но касалось доселе это только Лиги Европы. Летняя вынужденная распродажа, казалось бы, ослабила английскую команду в части полузащиты и обороны, однако на деле «Астон Вилла» пока доказывает, что Эмери умеет создавать компактность и целостность фактуры своих коллективов в части техники и дисциплины независимо от имен и регалий. Серьезные соперники никогда не пугали тренера, а его футболисты одержимы идеей продолжить качественный рост по экспоненте, что вполне себе в духе представителей АПЛ. С деньгами проблем нынче нет, с травмами тоже, а вот намерений воплотить в жизнь нереализованные ранее амбиции хоть отбавляй.

Если Унаи Эмери сумеет противостоять проектам Компани и Мотты, которые все еще находятся на стадии перестройки, но плей-офф будет гарантирован. А мы получим шанс продолжить следить за интереснейшей командой в ее занятном путешествии в элиту европейского футбола, где «Астон Виллы» явно не хватало.

Влахович переживает интереснейший этап своей карьеры. Доселе на нем камнем висела репутация наследника Роналду в «Ювентусе», который достался туринцам за невероятно большие деньги, а уж зарплата серба ежедневно обсуждается во всех известных и неизвестных сообществах болельщиков по всему миру. Но стоит убрать деньги в сторону как факт, и что же мы видим?

А видим мы следующую картину: Влахович, несмотря на довольно юный возраст, сумел сходу поставить несколько уникальных рекордов в своей новой команде – чего только стоят голы в дебютных матчах Серии А и Лиги чемпионов, где Душан опередил самого Дель Пьеро, забив на 31 секунде в игре против «Вильярреала», который тренировал все тот же Унаи Эмери. Влахович стал лучшим форвардом Серии А прошлого сезона, номинировался на Золотой мяч, стал вторым бомбардиром итальянского чемпионата в части голов в прошлом сезоне, и что выгодно отличает Душана среди всех его коллег по амплуа – его фанатизм в части тренировок.

Мотта неоднократно упоминал, в каком он восторге от работоспособности Влаховича и его стремлении постоянно расти и развиваться. Любой новый вызов сербский форвард воспринимает с готовностью и удивительной стойкостью, а его кумир в лице Криштиану Роналду служим напоминанием, к чему приводит подобная одержимость совершенством. На мой взгляд, под руководством Тьяго Мотты Душан Влахович станет главным открытием нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов, а болельщики «Ювентуса» наконец увидят, каков Душан в деле.

Но лучшим бомбардиром все равно станет Харри Кейн. Его голы, как ранее и голы Роберта Левандовски, не приносят личных наград высокой пробы, а журналисты снисходительно упоминают голевые свершения лишь при подведении общих итогов тура или сезона. И тем очевиднее, что Кейн как никто заряжен. Против немцев выступят «Слован», «Шахтер», «Динамо» Зг, и конечно же любимый соперник последних лет – «Барселона». Ключевой сезон для Кейна касательно становления на арене европейских форвардов высокого класса. И наконец-то есть возможность настрелять авоську голов соперникам, играющим в столь выгодный для «Баварии» низовой футбол вторым номером.

Лучший футболист всего сезона Лиги чемпионов – Ламин Ямаль

Среди молодых игроков, сверкнувших столь ярко, как это сделал Ямаль, есть весьма заметная тенденция, находившая подтверждение всегда и везде – пока не вмешиваются внешние факторы, эти игроки на энтузиазме и голой вере в собственную непогрешимость продолжают смело отыгрывать так, как опасаются играть более опытные и возрастные коллеги по цеху.

Педри, Фати, Мората, Холанд, Мбаппе, Феликс, Оскар, Азар, Пато, Погба – примеров можно привести с пару десятков, когда юные футболисты оказывались лучшими во всех рейтингах и чемпионатах вопреки ожиданиям, однако затем падали жертвой травм или неспособностью удержаться на высоком уровне.

Хочется верить, что Ямаль избежит подобной участи, в его ногах чувствуется то же волшебство, что виделось нам и во всех вышеназванных звездочках. И начало текущего сезона заставляет верить, что Ламин превратит эту Лигу чемпионов в турнир своего имени.

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Фото: Gettyimages.ru /Juan Manuel Serrano Arce, Gabriele Maltinti, Denis Doyle, Alessandro Sabattini, Gonzalo Arroyo Moreno, Alex Caparros, Rafa Babot