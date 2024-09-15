Улыбка сквозь фолы. Неймар с позитивом вспомнил жесткую игру в финале Кубка Америки

Бразильский форвард «Аль-Хилаля» Неймар уже год находится без футбола. Не успев заиграть за новый клуб, футболист получил травму колена и его восстановление растянется минимум до января 2025 года.

Однако ничего не мешает вспоминать о былых временах, когда Ней считался одним из сильнейших игроков мира. В одном из эпизодов документального фильма на Netflix про карьеру Анхеля Ди Марии вратарь сборной Аргентины и «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес вспомнил финал Кубка Америки 2021 года. В нем аргентинцам противостояли бразильцы во главе с Неймаром.

Для бразильского форварда эта игра печально известна по двум причинам: его команда проиграла, а на него самого начали настоящую охоту.

«Во втором тайме финала Кубка Америки Неймар был неудержим. Во время одной из атак он обошел Гвидо, Оту, Германа и продолжил движение. Я подумал: «Пожалуйста, кто-нибудь, остановите его, иначе он добежит до ворот», − говорит Мартинес.

«Я проводил прекрасный матч, пожалуй, один из лучших в карьере. Это была одна из тех игр, когда я собрал большое количество фолов. Они просто поняли, что такой метод работает», − вспоминает сам Неймар.

«Каждый должен был [сфолить на нем] один раз. Таков был уговор», − добавляет игрок сборной Аргентины Леандро Паредес, который заработал желтую карточку как раз за фол на Неймаре. Кроме этого желтый картон увидели перед глазами Ло Чельсо, Отаменди, Де Поль и Монтиэль. Все за грубую игру против одного и того же игрока.

Стиль игры Неймара очевидно приносил ему много неприятностей и боли. Техничный бразилец в каждой игре получал по ногам, что в конечном итоге привело к тяжелым травмам.

«Неймар − человек, вызывающий симпатию. Один из самых обидных матчей в его жизни, и все же он соглашается рассказать о нем в документалке Ди Марии и просто смеется над тем, как они продолжали пинать его. Молюсь, чтобы он смог завершить карьеру на чемпионате мира в 2026 году. Теперь, когда Месси выиграл его, никто не заслуживает этого больше».

«Паредес не говорил, что каждому игроку разрешалось фолить против Неймара хотя бы один раз, на самом деле они делали это по очереди».

«Видите, что Неймар не злится на такую тактику? Это часть футбола, и ваш противник имеет полное право найти способ остановить вас. Рамос как-то сказал, что они всегда думают о том, как сбить Месси, даже если он не с мячом. Вот как это происходит».

«К сожалению, Неймар никогда не беспокоился о пиаре, в то время как другие бьющие себя в грудь бездарные футболисты получали все внимание СМИ. Н еймар − легенда!»