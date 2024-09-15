«Арсенал» убрал «Тоттенхэм». С рекордом АПЛ по желтым и потасовкой

​У Габриэла уже 15 мячей в АПЛ.

«Арсенал» выиграл дерби у «Тоттенхэма» – единственный мяч у центрального защитника Габриэл Магальяэс. Матч вышел очень жестким.

7 желтых за тайм, потасовка – градус дерби выкрутили на максимум

Первый тайм прошел без голов, зато с рекордом Премьер-лиги по желтым. Главный судья Джарред Джиллетт показал аж семь – максимум за первый тайм в истории АПЛ.

Удивительно, кстати, что рекорды лиги по желтым два дня подряд: в субботу у «Борнмута» с «Челси» было 14 на поле и 16 с учетом скамеек. Но там в первом тайме выдали только шесть. Удалений ни в одной игре, ни в другой не оказалось.

Особенно забурлило на 35-й минуте, когда защитник «Арсенала» Юрриен Тимбер очень грубо сыграл против Педро Порро. Вратарь «Тоттенхэма» Гульельмо Викарио вступился и налетел на соперника. Подлетели и другие, но конфликт вовремя потушили. Тимбер и Викарио схватили по желтой.

Во втором тайме грубости убавилось, и «Арсенал» развлек зрителей голом. Букайо Сака навесил с углового – Габриэл головой воткнул. Простая, зато эффективная комбинация для победы.

​● Габриэл – самый результативный защитник АПЛ с момента перехода в «Арсенал» в сентябре 2020-го: 15 голов. У Курта Зума 11, он второй. А сам бразилец – только четвертый игрок «Арсенала» с 10 мячами головой в АПЛ.

● Сака отдал по ассисту во всех четырех турах сезона. У него уже шесть результативных действий в матчах с «Тоттенхэмом» – больше, чем против любой другой команды.

● «Арсенал» обыграл «Тоттенхэм» на выезде в третий раз подряд. Не проигрывает – в шести дерби из восьми.

Справились даже с серьезными потерями накануне дерби: Деклан Райс пропустил матч из-за дисквалификации, Мартин Эдегор получил повреждение в сборной. Мы редко видим «Арсенал» без норвежца – в прошлом сезоне он отыграл 35 из 38 матчей в АПЛ.

Кстати, «Арсенал» неожиданно сыграл в черном. Премьер-лига и PGMOL (организация, отвечающая за судейство в Англии) не позволили клубу выйти в домашней форме из-за обилия белого цвета – традиционного для «Тоттенхэма». «Арсенал» впервые за 38 лет сыграл против «Тоттенхэма» не в красном – вот такая редкость.

«Арсенал» преследует «Сити» – главные конкуренты за титул?

«Арсенал» не проигрывает 10 матчей подряд – из них только одна ничья, 1:1 с «Брайтоном», и девять побед – лондонцы в классной форме. Но достать «Сити» пока не выходит: ведь у команды Гвардиолы четыре победы из четырех, а лондонцы разок потеряли.

Микель Артета продлил контракт с «Арсеналом» до 2027 года – и готовит команду к новой битве за титул: «Я невероятно горд, очень взволнован и с нетерпением жду того, что будет дальше. Горжусь тем, где я нахожусь, и отношениями, которые сложились у меня со всеми в клубе».

«Арсенал» при нем превратился в главного конкурента «Ман Сити».

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Фото: Gettyimages.ru /Justin Setterfield