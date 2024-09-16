Эдерсон в погоне за рекордом АПЛ. Остался один ассист!

Герой уикенда у «Сити» – не только Эрлинг Холанд, который уже бронирует вручение «Золотой бутсы» (9 голов в четырех матчах!), но и Эдерсон. Именно с ассиста бразильца Эрлинг забил победный гол «Брентфорду».

Эдерсон – первый вратарь с ассистом в АПЛ-2024/25. И второй в общем зачете за всю историю лиги. Бразилец справляется заметно быстрее коллег.

Механизм всегда один: за счет качества паса Эдерсон находит одного из партнеров в высокой позиции и наказывает зазевавшихся соперников. Атакующие игроки «Сити» стартуют из глубины, исключая риск офсайда. Меняются лишь мелкие настройки: Агуэро и Гюндоган технично обыгрывали оппонентов, Холанд раскидывал корпусом. Кстати, после сезона с ассистом у Эдерсона неминуемо идет сезон без голевой передачи. Правило работает с 2018-го!

Бразилец скромно объясняет природу элитной техники футзальным прошлым: «Благодаря этому я думаю быстрее и заранее ищу варианты для паса. Мне удалось перенести этот навык в большой футбол». По словам Эдерсона, навык скорее врожденный: «Длинные передачи тренирую максимум 2-3 раза в неделю», – рассказывал голкипер.

Одним из первых формулу чит-кода Гвардиолы озвучил Шон Дайч еще в 2018-м.

Обладатель рекорда лиги Пол Робинсон еще в 2021-м заявил, что бразилец куда круче него.

Сам Пеп считает, что лучше Эдерсона ногами не играет никто.

Летом у Эдерсона был вариант покинуть Англию. «Аль-Наср» Криштиану Роналду предлагал за голкипера 30 млн евро, «Сити» запросил 60 млн. Самому бразильцу предлагали контракт на 600 тысяч фунтов в неделю. Гвардиола говорил, что не хотел бы терять Эдерсона – слишком важная фигура в раздевалке.

После крупного требования «Сити» саудовские клубы сменили приоритеты, а Эдерсон начал восьмой сезон в Англии. Помимо гонки за рекордом по ассистам (впереди еще 34 игры, шансы есть), бразилец , вероятно, улучшит собственное достижение по титулам. В 2023-м он стал вторым самым титулованным вратарем АПЛ (пять чемпионств – столько же у Петера Шмейхеля), а в этом году вышел на чистое первое место.

Контракт бразильца истекает через два года – времени на рекорды еще предостаточно.

Как разозлить «Сити»: рецепт «Брентфорда» с голом на 22-й секунде. Холанд дал дубль в ответ

Фото: Gettyimages.ru /Naomi Baker