Как разозлить «Сити»: рецепт «Брентфорда» с голом на 22-й секунде. Холанд дал дубль в ответ

Пять шагов.

«Манчестер Сити» и «Брентфорд» подарили самый яркий старт дня. Ну как минимум наравне с голом на 12-й секунде в Первой лиге.

Как забить «Сити» на 22-й секунде? Метож «Брентфорда»

Записывайте.

1. Разыгрываем с центра и сразу же отдаем вратарю, кипер закидывает вперед.

2. Партнеры открываются под пас и выигрывают воздух.

3. Остальные подхватывают подбор – тут будьте бдительны.

4. Навешиваем на дальнюю, ждем подключения в штрафную. И реализуем.

5. И самое важное – ярко отпраздновать.

Профит!

● Гол Йоана Виссы на 22-й секунде – самый быстрый в этом сезоне АПЛ.

● Это самый ранний пропущенный «Ман Сити» на «Этихаде» за всю историю АПЛ.

● Еще достижение: Висса забил самый быстрый мяч в истории АПЛ против действующих чемпионов. Вау!

Правда, в итоге это обернулось для «Брентфорда» проблемами. Во-первых, Висса травмировался – его пришлось заменить. Во-вторых...

Холанд разозлился. Мог вообще не сыграть, а закинул дубль за 13 минут

Гол Виссы впечатлил всех, кроме Эрлинга Холанда. Уже в первом тайме норвежец перевернул матч: дубль к 32-й минуте, второй гол – с паса вратаря Эдерсона – четвертый ассист кипера в АПЛ.

Эрлинг мог и не сыграть, его семье сейчас непросто: умер давний друг папы Ивар Эггья, которого сам форвард называл «дядей». Эггья был доверенным лицом Холанда и всю карьеру помогал: например, нашел квартиру в Германии.

Холанд посвятил Ивару пост в соцсетях: «Ты – легенда. Словами не описать, как много ты значил для меня. Спасибо за все. Ты был безумцем. Однажды увидимся. Покойся с миром».

«Ман Сити» даже разрешил Эрлингу взять небольшой отпуск. Пеп Гвардиола в пятницу говорил , что сомнения в выходе норвежца нет. Но он появился и принес победу.

● Холанд – первый игрок в истории АПЛ, забивший девять голов за четыре матча.

● Эрлинг забил больше, чем любой другой клуб АПЛ на данный момент. Монстр!

● Всего у Холанда 72 гола в АПЛ – обогнал Эрика Кантона (70). Только вот легенда «МЮ» провел на 86 матчей больше.

Эх, а так для «Брентфорда» все начиналось!

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Фото: IMAGO/Mark Cosgrove/News Images/Global Look Press