«Немного женский футбол». ЦСКА зол на поведение «Зенита» и судей

Недовольны Алипом.

ЦСКА проиграл «Зениту», а после матча озвучил целый вагон претензий.

Пока Валерий Карпин стесняется что-либо конкретизировать, армейцы обозначают – на свой взгляд – проблемы.

«Они всегда так падают». Жемалетдинов очень зол на «Зенит» за поведение

Первым высказался Милан Гайич: «Мы здорово играли с самым сильным соперником в лиге. Просто не использовали свои моменты». Поддержал тренер Марко Николич: «У нас многое получилось, но не результат. Жалко, но с таким качеством у нас все будет в порядке».

Пока спокойно, но вот Рифат Жемалетдинов следом высказался броско, когда говорил о жесткости борььы: «Что удивляться? Они всегда так падают после каждого прикосновения. Такой немного женский футбол. Мы бьемся. А они просто падают . Судья реагирует и свистит. Каждая игра бывает с таким судейством. Наверное, к судейству у всех есть вопросы, кроме «Зенита». Я не буду говорить о судействе, но здесь сами все понимаем».

Матч вышел жестким: по четыре желтые на команду, 13:7 по фолам – ЦСКА нарушал чаще. Но арбитр Алексей Сухой никого не удалил.

Чуть позже Рифат вообще назвал этот «Зенит» самым слабым, против которого он играл: «Игра была под контролем ЦСКА».

«Заставляет задуматься о качествах человека». Еще раздражают подкат Алипа и мало добавленных минут

Спорный момент, который в обсуждении еще – стычка после подката Нуралы Алипа под Мойзеса. Казахстанский защитник влетел в соперника на последних минутах, следом они чуть не подрались, подключился Игорь Дивееев.

Кирилл Брейдо, директор по коммуникациям, не понял зенитовца: «К сожалению, история взаимоотношений с Алипом у нас началась еще весной, когда жуткую травму получил Слава Тороп . Тогда мы не поддержали футбольную общественность и согласились с тезисом, что столкновение могло нести случайный игровой характер.

Однако эпизод заставляет нас задуматься о качествах человека. Зачем после незафиксированного фола со своей стороны буквально прыгать на лежащего Мойзеса и хватать за шею? Что диктовало такое поведение?

И только эта провокация привела к остановке матча на несколько минут. Арбитр никак не отреагировал. Если не считать реакцией компенсацию четырех минут. Позабавило всех в нашей команде».

Особенно Дивеева, он возмущался после матча: «Восемь замен, а добавлено только четыре минуты – вот и все мое интервью. Мало? Нормально!»

Но есть не только версия ЦСКА: «Стоял на угловом, никого не трогал. Он подошел, толкнул. Подумал, он блок делает, но нет. Он просто начал толкать меня, – защищается Алип. – Я тоже стал толкать его в ответ, как раз в этот момент мяч выбили. Круговой отдал пас ему, сыграл в мяч и крикнул Мойзесу, а он тоже завелся и побежал. Дальше вы сами видели – по желтой карточке получили».

А как вам судейство топ-матча? Главным работал Алексей Сухой.

Соболев провалился, «Зениту» навредил эксперимент, ЦСКА слаб в атаке. Быстрые мысли о топ-матче

Фото: РИА Новости /Владимир Астапкович