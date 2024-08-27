Кто из игроков чаще оформлял чемпионство? Вспомним пятерку лучших в главных лигах Европы

В сезоне-2023/24 «Байер» прервал гегемонию «Баварии» в Германии. До этого мюнхенцы 11 лет подряд становились чемпионами страны.

Неудивительно, что в топе рекордсменов по победам в Бундеслиге – сплошь представители Рекордмайстера. Первую строчку занимает Томас Мюллер, который 12 раз становился чемпионом Германии в составе «Баварии».

Второе место делят Давид Алаба, Мануэль Нойер и Роберт Левандовски. Два из десяти титулов поляк взял с дортмундской «Боруссией». Сейчас Левандовски выступает за «Барселону», а Алаба играет за «Мадрид», так что Нойер может их обойти.

А как обстоят дела с рекордсменами по титулам в других лигах Европы?

В Италии, как и в Германии, по количеству титулов доминирует один клуб – «Ювентус». Из списка слегка выбивается Леонардо Бонуччи: одно из восьми чемпионств итальянец оформил в составе «Интера». Все игроки, фигурирующие в рейтинге, уже повесили бутсы на гвоздь.

Во Франции ситуация немного интереснее. Представители «ПСЖ» побеждали в Лиге 1 чаще остальных. Маркиньос и Кимпембе все еще играют за столичный клуб.

У Мбаппе кроме шести титулов, завоеванных с «ПСЖ», есть еще одна победа в Лиге 1 с «Монако». Из списка выделяется Жуниньо: он семь раз становился чемпионом Франции в составе «Лиона» и никогда не выступал за парижан.

В Англии доминируют представители клубов из Манчестера. Первую строчку занимает Райан Гиггз и его 13 побед в Премьер-лиге с «Ман Юнайтед». Компанию ему составляют еще три экс-игрока «красных дьяволов»: Пол Скоулз, Денис Ирвин и Рой Кин.

Из действующих футболистов в рейтинг попал только Кевин Де Брюйне. У полузащитника «Манчестер Сити» есть все шансы обойти Кина по победам в АПЛ уже в этом сезоне.

В Испании количеством титулов меряются игроки «Барселоны» и «Мадрида». Рекордсмен по количеству побед в Ла Лиге – Пако Хенто из «Реала», зато у «блауграны» в топе на одного представителя больше.

Как вам такие рейтинги? Есть неожиданности?

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