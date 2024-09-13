Устали от скучных матчей? Новый сайт подскажет, что стоит смотреть, а что нет

Одна из самых больших проблем футбольного болельщика − никогда не знаешь, скучным будет матч, который ты выбрал для просмотра, или нет. Вполне вероятно, что в скором времени она отпадет.

Пользователь Reddit под ником Redbuddit придумал сайт , на котором можно узнать, какой матч стоит смотреть, а на какой не стоит тратить время, так как игра не впечатлил. Как заявляет парень, его алгоритм учитывает множество переменных, но назвал он только несколько: турнирная таблица, очные игры, количество забитых голов в предыдущих матчах, а также рейтинг лиг.

В ближайшее время на сайте появятся новые данные. К примеру, форма клубов (количество победных, ничейных и проигранных матчей), некоторые клубные рейтинги, к примеру, известный по шахматам Эло, сложность соперников и даже составы.

Как это работает покажем на примере четырех ведущих лиг Европы − АПЛ, Бундеслиге, Ла Лиге и Серии А. Нас интересует ближайший тур. Как читать картинки? Рейтинг выставляется от 0 до 100, где 0 − не стоит даже включать, а 100 − очень интересная игра.

По версии алгоритмов сайта, два самых интересных матча в АПЛ − лондонское дерби «Тоттенхэма» и «Арсенала» и игра «Манчестер Сити» с «Брентфордом». Самая скучная − «Саутгемптон» и «МЮ».

В Ла Лиге выделяется матч «Жироны» и «Барселоны» − каталонское дерби.

Самый интригующий матч в Бундеслиге − «Дортмунда» и «Хайденхайма». Один из лидеров немецкого футбола против клуба, который второй сезон удивляет болельщиков.

В Серии А стоит обратить внимание на «Эмполи» − «Ювентус», «Лацио» − «Верона» и «Парма» − «Удинезе». Видимо в некоторых матчах алгоритм ждет много голов, а в других − интригу.

Пока сервис кажется довольно сырым и справедливо было бы сказать, что в нем учитывается слишком мало переменных. Однако это, скорее всего, бета-версия, а в будущем подобные подсказки могут появиться на многих статистических сайтах.