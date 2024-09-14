📸 Простота и стиль. Юрген Клопп презентует новую коллекцию Adidas Spezial

Adidas выпускает новую линейку обуви и одежды в честь десятилетия бренда Adidas Spezial. Линейка сочетает в себе классический спортивный дизайн adidas в современной интерпретации. Вещи отлично подойдут поклонникам кежуала.

Лицом рекламной кампании стал Юрген Клопп. Непринужденный стиль немецкого тренера вдохновил дизайнеров adidas.

Посмотрите на этого стилягу!

Коллекция поступит в продажу 17 сентября, предзаказ уже можно оформить на сайте и в приложении adidas.

Как вам Клопп в роли модели?

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