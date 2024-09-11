Клопп строит дорогущий особняк в немецком Беверли-Хиллз. Соседкой Юргена станет местная поп-дива

Юрген Клопп наслаждается творческим отпуском, но о футболе не забывает. Немец на день стал тренером «Боруссии» в прощальном матче Пишчека и Блашчиковского.

Возможно, Клопп решил задержаться на родине. По данным The Sun, Юрген начал строительство особняка близ Майнца, где он когда-то играл и тренировал. Новый дом обойдется немцу в 6 млн фунтов стерлингов.

Юрген и его жена Улла выбрали для строительства виллы фешенебельный район, который называют немецким Беверли-Хиллз. Соседкой Клоппа станет певица Хелена Фишер – в Германии ее сравнивают с Бритни Спирс.

Тренер признавался, что любит на полной громкости слушать хеви-метал. Чтобы не мешать звездным соседям, Юрген позаботился о шумоизоляции. The Sun цитирует местного жителя:

«Мы видели, как была проведена звукоизоляция. Они невероятно тщательно подошли к строительству. Этот дом очень современный. Благодаря Клоппу и Хелен Фишер, теперь это главная улица знаменитостей в Германии».

Ранее другой таблоид, Daily Mail, сообщал, что Клопп строит дорогой особняк на Майорке. После ухода из «Ливерпуля» Юрген отдыхал на Балеарских островах.

Немец точно заслужил.

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📸🎥 Счастливый Клопп, много легенд и 100 детей на поле. «Боруссия» ярким матчем проводила Блашчиковского и Пишчека