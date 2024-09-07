📸🎥 Счастливый Клопп, много легенд и 100 детей на поле. «Боруссия» ярким матчем проводила Блашчиковского и Пишчека

Дортмундская «Боруссия» устроила красивый прощальный матч для клубных легенд – Блашчиковского и Пишчека.

«Шмели» собрали мощные составы для проводов поляков. Команду Блашчиковского возглавил Юрген Клопп, а коллектив Пишчека тренировал Питер Кравиц, работавший с Юргеном в «Ливерпуле». На поле тоже были звезды. Вот лишь некоторые участники матча: Хуммельс, Суботич, Гросскройц, Вальдес, Вайденфеллер, Шмельцер, Шахин, Брандт и Мхитарян.

Юрген определил тактику своей команды: «Хорошие эмоции и сила дружбы. Есть вопросы?»

Матс Хуммельс, недавно перешедший в «Рому» , до арены «Боруссии» добрался на электросамокате.

Перед стартовым свистком Матса поблагодарили за карьеру в составе дортмундцев.

Трибуны горячо приветствовали Клоппа.

Юрген выглядел очень счастливым.

Главные герои вечера.

Шахин забил красивый гол за команду Пишчека. Вы же помните, что сейчас Нури возглавляет основу «Боруссии»?

Улыбок было много! Соперники поздравляли друг друга с голами.

В перерыве на поле выпустили сотню детей из академии «шмелей». Ребята гоняли мяч с Блашчиковским, Пишчеком и Шахином.

«Беги, Лукаш, беги», – подписал аккаунт дортмундцев видео.

Со счетом 5:4 победу одержала команда Блашчиковского. Но цифры на табло в таких играх значения не имеют, после матча качали двух легенд.

Эмоции – это главное.

«Вестфаленштадион» славится высокой посещаемостью. На прощальный матч поляков пришли больше 80 тысяч болельщиков!

Как вам такие проводы? Кого были особенно рады видеть?