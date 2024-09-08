Санчо пришел в комменты под видео с Клоппом в Дортмунде. Юрген осуждал Тен Хага за отношение к Джейдону

Юрген Клопп на день вновь стал тренером «Боруссии». Немец возглавил команду Блашчиковского в прощальном матче Якуба и Лукаша Пишчека.

В Дортмунде Юргену рады всегда. После игры тренер общался с трибунами так, будто никогда не покидал «Боруссию».

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Клопп никогда не тренировал Санчо. Англичанин присоединился к «Боруссии» через два года после того, как с командой попрощался Юрген.

Все же немецкий специалист встал на сторону Джейдона , когда игрок разругался с Тен Хагом и вынужденно покинул «Ман Юнайтед»:

«Если весь мир потеряет доверие и веру в игрока, тогда тренер должен стоять за своим подопечного. Я просто не смогу поверить в то, что футболист бесполезен, как, кстати, случалось в других клубах. Купить игрока за 80 миллионов фунтов, а затем отправить его в аренду!»

Похоже, слова Клоппа дошли до Санчо.

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