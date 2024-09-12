Итальянский стиль: самые элегантные клубы Серии А в сотрудничестве с модными домами🤌🏿

Известно, что Италия – это мекка мировой моды. Особый итальянский стиль не мог обойти стороной и Серию А.

Футбольные клубы сотрудничают со спортивными марками при создании формы, а с модными брендами – при создании официальной одежды.

Предлагаем оценить работу итальянских дизайнеров. Выбрали для вас топ-3 самых стильных клуба:

«Ювентус» и Loro Piana

За элегантность и стиль игроков «Ювентуса» с сезона 2021/22 отвечает Loro Pianа.

И клуб, и бренд родом из Пьемонта и являются лидерами в своих областях.

«Интер» и Canali

Canali и «Интер» сотрудничают первый сезон – соглашение рассчитано на три года.

2024 – особенный год и для бренда, и для клуба. Canali отмечает 90-летие бренда, а «Интер» в 20-й раз был провозглашен чемпионом Италии.

«Рома» и Fendi

Столичному клубу и столичному модному дому суждено было объединиться. И они сделали это в 2022 году.