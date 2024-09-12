Итальянский стиль: самые элегантные клубы Серии А в сотрудничестве с модными домами🤌🏿
Известно, что Италия – это мекка мировой моды. Особый итальянский стиль не мог обойти стороной и Серию А.
Футбольные клубы сотрудничают со спортивными марками при создании формы, а с модными брендами – при создании официальной одежды.
Предлагаем оценить работу итальянских дизайнеров. Выбрали для вас топ-3 самых стильных клуба:
«Ювентус» и Loro Piana
За элегантность и стиль игроков «Ювентуса» с сезона 2021/22 отвечает Loro Pianа.
И клуб, и бренд родом из Пьемонта и являются лидерами в своих областях.
«Интер» и Canali
Canali и «Интер» сотрудничают первый сезон – соглашение рассчитано на три года.
2024 – особенный год и для бренда, и для клуба. Canali отмечает 90-летие бренда, а «Интер» в 20-й раз был провозглашен чемпионом Италии.
«Рома» и Fendi
Столичному клубу и столичному модному дому суждено было объединиться. И они сделали это в 2022 году.