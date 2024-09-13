Суперкомпьютер от Opta показал шансы клубов на плей-офф ЛЧ. Несколько позиций точно удивят

На следующей неделе стартует Лига чемпионов в новом формате. Теперь в главном еврокубке участвует больше команд − 36, а количество матчей увеличилось с шести до восьми. Причем все они − с разными соперниками.

Интрига взвинчена до максимума, так как никто не понимает, сколько нужно набрать очков, чтобы попасть в восьмерку лучших и выйти напрямую в плей-офф, без дополнительных двух игр.

Суперкомпьютер от Opta Analyst просимулировал результаты всех игр и выделил главных фаворитов на плей-офф.

Как считает бездушная машина, напрямую в 1/8 финала выйдут «Манчестер Сити», «Мадрид», «Интер», «Арсенал», «Байер», «Барселона», «Ливерпуль» и «Бавария». По сути три действующих чемпиона стран, а также обладатели вторых и третьих мест. Вряд ли это кого-то удивит.

В предварительный нокаут-раунд попадают команды с 9 по 24 место, а именно: «Лейпциг», «Дортмунд», «Спортинг», «Атлетико», «Аталанта», «Ювентус», «Жирона», «ПСВ», «Штутгарт», «Монако», «Милан», «Бенфика», «Астон Вилла», «Спарта» и «Болонья».

Кто удивляет? Компьютер очень верит в итальянские команды: ни одна не вылетит напрямую. кроме того наибольшие шансы на нокаут у пражской «Спарты». Почему? Большая загадка.

Все дело в том, что у «Спарты», по версии все той же Opta, одни из самых сложных соперников. Труднее придется только «ПСЖ» и «Ливерпулю».

Кстати, самые простые достались «Селтику», «Баварии», «Дортмунду» и «Барселоне».

Интересный факт: Opta отчиталась, что сразу у четырех клубов после 10 тысяч симуляций не было ни одного шанса выиграть Лигу чемпионов. Это «Слован», «Црвена Звезда», «Шахтер Донецк» и «Янг Бойз».