Роналду красиво ответили на его слова о Пеле. Криш заявил, что голов бразильца нет на видео
В подкасте с Рио Фердинандом Криштиану Роналду уколол Пеле и других легенд: «Мои голы есть на видео, могу доказать, что я их забил!»
Криро уже в следующем матче может забить свой 900-й гол в карьере. На счету Пеле – 1283 мяча, 520 из них были забиты в товарищеских встречах.
Ответка на претензию Криштиану прилетела быстро. Официальный аккаунт чемпионата Бразилии опубликовал видео 1000-го гола Пеле.
Поклонники бразильского футбола тоже встали на защиту легенды:
💭 «Такое высокомерие от человека, который даже не смог забить или отдать голевую в плей-офф чемпионата мира за восемь попыток».
💭 «Есть кадры, которые доказывают что Пеле три раза побеждал на чемпионате мира, вдруг Криштиану Роналду захочет это увидеть».
💭 «Роналду снова опозорил себя, косвенно очернив Пеле. Криштиану сказал, что «его голы будут иметь видео-доказательства». Я никогда в жизни не видел более неуверенного в себе игрока. В глубине души он знает, что о нем забудут, потому что у него не будет победы на чемпионате мира, и это его гложет».
«Мои голы есть на видео, могу доказать, что я их забил!» Роналду поддел Пеле и других легенд
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Криштиану Роналду назвал свое место силы. Друг Рио Фердинанда там заплакал
Так же не могу найти видео, где роналду поднимает главный трофей - Кубок Мира на глазах миллиардов.
Кто нибудь, помогите найти это видео, буду благодарен.
И канал этот на Ютюбе,создан исключительно для на - лизывания собственных 🪺 не без помощи обиженных конечно 😎 коих мульёны
Если опустится то примитивный логики фанатов недоразумения из аль насры, то Карвахаль > Мальдинм.
Модрич > Зидан.
Кринж проиграл и это факт.
Не пойму твоей борьбы, зачем?)
Для роналду это ничего не изменит, он не в топ 3 истории, а Месси на вершине.
Тогда голы Ромарио в Бразилии посчитаем? Там больше 1000 и они все на видео есть.
Голы Ромарио все на видео, не в товарках ибо это официальные матчи)
Не думаю что футбол в штате Рио Де Жанейро уступает матчам недоразумения из аль насры в лиге, где игроки , помимо футбола, имеют основную профессию. Вратарь, которому позавчера роналду забил штрафной, клерк в фирме строительной)))