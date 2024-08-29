Роналду красиво ответили на его слова о Пеле. Криш заявил, что голов бразильца нет на видео

В подкасте с Рио Фердинандом Криштиану Роналду уколол Пеле и других легенд: «Мои голы есть на видео, могу доказать, что я их забил!»

Криро уже в следующем матче может забить свой 900-й гол в карьере. На счету Пеле – 1283 мяча, 520 из них были забиты в товарищеских встречах.

Ответка на претензию Криштиану прилетела быстро. Официальный аккаунт чемпионата Бразилии опубликовал видео 1000-го гола Пеле.

Поклонники бразильского футбола тоже встали на защиту легенды:

💭 «Такое высокомерие от человека, который даже не смог забить или отдать голевую в плей-офф чемпионата мира за восемь попыток».

💭 «Есть кадры, которые доказывают что Пеле три раза побеждал на чемпионате мира, вдруг Криштиану Роналду захочет это увидеть».

💭 «Роналду снова опозорил себя, косвенно очернив Пеле. Криштиану сказал, что «его голы будут иметь видео-доказательства». Я никогда в жизни не видел более неуверенного в себе игрока. В глубине души он знает, что о нем забудут, потому что у него не будет победы на чемпионате мира, и это его гложет».

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