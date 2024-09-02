Разминки Марадоны – искусство. Никогда не расставался с мячом и придумывал трюки, порой странные
Диего Марадона стал легендой благодаря неотразимой технике. У него было невозможно отобрать мяч, поточу что он никогда с ним не расставался – мог притащить даже на ТВ-шоу.
Кажется, пока другие тренировались с мячом, Марадона просто жил с ним – поэтому идеально чувствовал. Вы наверняка видели его культовую разминку перед полуфиналом Кубка УЕФА-1989 под «Live is life».
А вот не настолько популярное, но такое же легендарное видео: разминка Марадоны перед прощальным матчем Лотара Матеуса в 2000-м. Здесь аргентинцу 40 лет, уже есть лишний вес, но как же он пластичен, а все касания – безупречные.
Вы вряд ли видели, чтобы хоть кто-то разминался так же. Тянуть ноги, играя руками с мячом, мог только он.
Таких душевных футболистов сейчас нет.
Недавно подумалось, что Варди единственный из известных мне футболистов, ложивший болт на мнения других.