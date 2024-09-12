📸🎥 Карим Бензема показал роскошные часы с инкрустированным «Золотым мячом»

Дела Карима Бензема в Саудовской Аравии идут отлично. В коротком видео француз показал фанатам, как он живет свою лучшую жизнь.

Болельщиков особенно заинтересовал аксессуар экс-игрока «Мадрида» – часы с инкрустированным «Золотым мячом».

Карим любит дорогие часы. В 2022 году для церемонии вручения «Золотого мяча» француз выбрал часы за полмиллиона евро.

Как вам часики Карима?

Что хотел сказать автор? Карим Бензема напомнил всем, что является обладателем «Золотого мяча» неожиданным фото

Роналду − самый популярный игрок в инстаграме. Вот кто еще вошел в топ-8

На кого он намекает? Кроос пошутил, что «Золотой мяч» не всегда вручают заслуженно