Роналду − самый популярный игрок в инстаграме. Вот кто еще вошел в топ-8
Инстаграм − одна из самых популярных социальных сетей для разного рода знаменитостей. В ней они могу делиться лучшими фотографиями и видео своей жизни.
Кроме того некоторые селебрити используют эту соцсеть для обратной связи с болельщиками. В инстаграме представлено большое количество различных брендов, с которыми можно сотрудничать и получать за это немалые деньги.
Неудивительно, что именно Криштиану Роналду опережает всех, набрав больше 600 млн подписчиков. На втором месте его извечный соперник Лионель Месси, у которого чуть больше 500 млн.
Интересно, пробьет ли кто-то из них миллиард? А вот как выглядит восьмерка самых популярных футболистов в Инстаграме.
1. Криштиану Роналду − 639 млн
2. Лионель Месси − 504 млн
3. Неймар − 224 млн
4. Килиан Мбаппе − 122 млн
5. Карим Бензема − 76,4 млн
6. Марсело − 67,9 млн
7. Серхио Рамос − 64,1 млн
8. Мохамед Салах − 63,2 млн
Симптоматично, что пять игроков из восьми так или иначе связаны с «Мадридом» и два − с «Барселоной».