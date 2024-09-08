Роналду − самый популярный игрок в инстаграме. Вот кто еще вошел в топ-8

Инстаграм − одна из самых популярных социальных сетей для разного рода знаменитостей. В ней они могу делиться лучшими фотографиями и видео своей жизни.

Кроме того некоторые селебрити используют эту соцсеть для обратной связи с болельщиками. В инстаграме представлено большое количество различных брендов, с которыми можно сотрудничать и получать за это немалые деньги.

Неудивительно, что именно Криштиану Роналду опережает всех, набрав больше 600 млн подписчиков. На втором месте его извечный соперник Лионель Месси, у которого чуть больше 500 млн.

Интересно, пробьет ли кто-то из них миллиард? А вот как выглядит восьмерка самых популярных футболистов в Инстаграме.

1. Криштиану Роналду − 639 млн

2. Лионель Месси − 504 млн

3. Неймар − 224 млн

4. Килиан Мбаппе − 122 млн

5. Карим Бензема − 76,4 млн

6. Марсело − 67,9 млн

7. Серхио Рамос − 64,1 млн

8. Мохамед Салах − 63,2 млн

Симптоматично, что пять игроков из восьми так или иначе связаны с «Мадридом» и два − с «Барселоной».