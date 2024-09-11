Что хотел сказать автор? Карим Бензема напомнил всем, что является обладателем «Золотого мяча» неожиданным фото

Церемония вручения «Золотого мяча» состоится в понедельник 28 октября 2024 года в театре Шатле в Париже. 30 претендентов на трофей уже известны. Среди них не обошлось без представителей мадридского «Реала» - триумфатора Лиги чемпионов и Ла Лиги. На награду претендуют Винисиус, Джуд Беллингем, Тони Кроос, Дани Карвахаль, Феде Вальверде, Антонио Рюдигер и Килиан Мбаппе.

Интересно, что еще один бывший представитель «Мадрида» решил напомнить о том, что у него уже есть заветная награда. Карим Бензема в социальных сетях поделился фото трофея, выигранного в 2022 году.

Что этим кадром хотел сказать Карим? Возможно это ответ на недавний выбор Криштиану Роналду между ним и Килианом Мбаппе , который оказался не в пользу Бензема и разозлил множество болельщиков?

Напомним, что «Золотой мяч» ежегодно вручается France Football с 1956 года и считается самой престижной индивидуальной наградой в футболе.