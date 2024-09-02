На кого он намекает? Кроос пошутил, что «Золотой мяч» не всегда вручают заслуженно

Тони Кроос и блогер Элиас Нерлих запустили Icon League – немецкую медиалигу. Основатели турнира провели пресс-конференцию, на которой подробнее рассказали о своем проекте.

Помимо победы в лиге, в каждом туре участники будут сражаться за звание MVP. Создатели пока не решили, кто именно будет выбирать лучшего игрока тура, но у Крооса уже есть забавный вариант: «Да я сам могу выбрать».

«Тони будет назначать MVP самого себя, конечно», – пошутила журналистка.

«Но у нас точно будет не так, как на «Золотом мяче», это мы можем сказать твердо», – заявил Нерлих.

«Нееет. У нас награду получит тот, кто ее действительно заслужил», – уверенно сказал Кроос.

После слов Тони по залу прошелся смех. Элиас предложил Кроосу вырезать его фразу из записи, но экс-полузащитник «Мадрида» отказался: «Нет, вы можете это оставить».

Кроос и раньше говорил о несправедливости «Золотого мяча». В 2021 году немец прямо заявил, что Месси не заслужил награду:

«Сперва должен сказать, что индивидуальные награды меня особо не волнуют, но раз они есть, они должны быть справедливыми. На мой взгляд, Месси точно не должен был побеждать в этот раз.

Для меня Бензема – лучший, если мы и правда говорим о лучшем игроке года. Бензема, Левандовски и Жоржиньо должны были быть выше Месси.

Нет сомнений в том, что Месси и Роналду – лучшие игроки десятилетия, но, на мой взгляд, Криштиану превосходит Месси».

А вы согласны с Тони?

🎥 Кроос забил роскошный гол в немецкой медиалиге! После матча Тони чистил свои бутсы