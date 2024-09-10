🎥 Роналду и IShowSpeed исполнили мечту португальского мальчика. Парень потерял всю семью в ужасной трагедии

Утром 26 июня Франсишку из португальского города Коимбра потерял всю семью. В доме мальчика произошел сильнейший взрыв, причина которого пока неизвестна. Здание было полностью разрушено, не осталось ничего, даже стен.

К несчастью, в момент взрыва дома находилась вся семья: сам Франсишку, его сестра и родители. Мать и дочь погибли мгновенно, потому что находились в непосредственной близости от места взрыва, дом обрушился на них. Отец был в ванной, после взрыва он остался в сознании и сумел позвать на помощь. Франсишку тоже был в сознании, но парень оказался зажат упавшей перекладиной и не мог выбраться до тех пор, пока спасатели не услышали его крики.

Отец получил серьезные ожоги, покрывшие 85% тела, и скончался в больнице пять дней спустя. Мужчина так и не узнал о смерти своей жены и дочери. Франсишку пробыл в коме полторы недели, он смог выжить. Теперь за ним ухаживает его тетя.

Мальчик передвигается с помощью ходунков, у него несколько ожогов на руках и животе. Пока тетя занимается оформлением опекунства, парень пытается вернуться в школу. Франсишку потерял все — дом, имущество, а главное, всю семью.

Волонтеры собрали для ребенка пожертвования, их хватило на покупку одежды. Но Франсишку по-прежнему нужны лекарства и восстановительные процедуры. В семье работает только дядя, тетя ведет домашнее хозяйство. Они не ожидали таких дополнительных расходов.

О беде мальчика узнал блогер под ником mdmotivator, он запустил сбор средств для Франсишку. История получила большую огласку и дошла до IShowSpeed – стримера, известного своей безумной любовью к Роналду.

Франсишку, как и IShowSpeed, оказался большим поклонником Криро. План созрел быстро: мальчику организовали визит в расположение сборной Португалии, где ребенок встретился со своим кумиром.

Получилось очень трогательно.

С помощью Роналду, IShowSpeed и неравнодушных людей для Франсишку удалось собрать больше ста тысяч долларов. Теперь у парня появится шанс построить светлое будущее.

«Если вы не проводите достаточно времени с теми, кого любите, помните, что все это может исчезнуть. Вы можете больше никогда больше не увидеть любимых», – говорит Франсишку.

Пусть у парня все будет хорошо.

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