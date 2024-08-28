📸 Криштиану Роналду назвал свое место силы. Друг Рио Фердинанда там заплакал

Два года назад Криштиану Роналду покинул Европу и перебрался в Саудовскую Аравию. В подкасте с Рио Фердинандом португалец признался, что с удовольствием открывает для себя новую страну.

В Саудовской Аравии у него уже появилось место силы: «Прекрасная страна, здесь столько красивых мест. Например, Аль-Ула. Там чудесно».

Оказалось, это место знакомо и Фердинанду: «Я тоже там бывал. Один из моих друзей заплакал, пока мы были там. Я зашел в отель и увидел как он сидит и трясется [Рио имитирует плач – Спортс]».

Роналду объяснил реакцию друга Рио: «Знаешь почему? Потому что это место силы. Там ты ощущаешь нечто большее. Я это почувствовал на себе».

Аль-Ула – оазис, расположенный в западной части Саудовской Аравии. В древности здесь проходила Дорога благовоний, возникшая еще во II тысячелетии до нашей эры.

Аль-Ула славится не только природой, но и культурными богатствами. Здесь, например, находится древний город Хегра – первый объект Всемирного наследия ЮНЕСКО в Саудовской Аравии.

Хотели бы побывать в таком месте? У вас есть места силы?

«Мои голы есть на видео, могу доказать, что я их забил!» Роналду поддел Пеле и других легенд