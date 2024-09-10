Игроки сборной Англии выйдут на матч против Финляндии с черными повязками. К чему приурочена акция?

Сборная Англии начала эпоху после ухода Саутгейта с победы над Ирландией в Лиге наций. За «трех львов» забили Райс и Грилиш, когда-то игравшие в составе молодежки ирландцев.

Во втором туре группового этапа Англия примет на «Уэмбли» сборную Финляндии. Подопечные Ли Карсли проведут игру в траурных черных повязках.

Акция посвящена Свену-Йорану Эрикссону. Тренер боролся с раком, к сожалению, в конце августа мужчины не стало.

Швед возглавил «трех львов» в 2001 году. Эрикссон стал первым иностранным тренером в истории сборной Англии. В матче против Финляндии англичане почтут память шведского специалиста.

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