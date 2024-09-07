📸 Ирландия играет с Англией! Грилиш и Райс мощно ответили на обидный баннер, а ирландский тренер англичан перепутал скамейки
Матч Ирландии и Англии в первом туре группового этапа Лиги наций точно был написан талантливым сценаристом. Историческое противостояние двух стран неизбежно выливается во вражду на футбольном поле. Масло в огонь добавляют футболисты, меняющие спортивное гражданство.
Англия привезла в Дублин игроков, которым местные особенно не рады. Речь о Райсе и Грилише. Джек выступал за молодежку сборной Ирландии, а Деклан успел сыграть за основу команды. В итоге оба отдали предпочтение «трем львам».
Еще до матча ирландцы ясно выразили свое отношение к игрокам: «Змеи вернулись».
Баннер перекачивал на трибуны.
Грилиш и Райс вышли в стартовом составе англичан. Деклан быстро ответил трибунам: он забил уже на 11-й минуте встречи. Праздновать, кстати, не стал.
Ирландские трибуны притихли еще сильнее на 26-й минуте, когда забил Грилиш. Голевую на игрока «Ман Сити» отдал Райс! Джек не стал скромничать и отпраздновал взятие ворот.
И еще один штрих матча: Гарета Саутгейта на посту главного тренера сборной Англии временно заменил ирландец Ли Карсли.
Перед стартовым свистком он сел на скамейку соперника. Сотрудник стадиона указал Ли на ошибку, тренер улыбнулся и пересел на гостевую скамейку. Карсли 11 лет выступал за сборную Ирландии, привычка оказалась сильнее.
Как вам такие футбольные сценарии?
Ирландцы лучше пусть воспитывают своих игроков кто родился в Ирландии, а не только и делают что ищут в Англии с ирландскими корнями футболистов и упрашивают их играть за Ирландию. У самих к слову рыльце в пушку. Можно вспомнить Тони Каскарино, который якобы имел ирландскую бабушку, что в конечном итоге на длинной дистанции оказалось неправдой.