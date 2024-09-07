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📸 Ирландия играет с Англией! Грилиш и Райс мощно ответили на обидный баннер, а ирландский тренер англичан перепутал скамейки

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Матч Ирландии и Англии в первом туре группового этапа Лиги наций точно был написан талантливым сценаристом. Историческое противостояние двух стран неизбежно выливается во вражду на футбольном поле. Масло в огонь добавляют футболисты, меняющие спортивное гражданство.

Англия привезла в Дублин игроков, которым местные особенно не рады. Речь о Райсе и Грилише. Джек выступал за молодежку сборной Ирландии, а Деклан успел сыграть за основу команды. В итоге оба отдали предпочтение «трем львам».

Еще до матча ирландцы ясно выразили свое отношение к игрокам: «Змеи вернулись».

Баннер перекачивал на трибуны.

Грилиш и Райс вышли в стартовом составе англичан. Деклан быстро ответил трибунам: он забил уже на 11-й минуте встречи. Праздновать, кстати, не стал.

Ирландские трибуны притихли еще сильнее на 26-й минуте, когда забил Грилиш. Голевую на игрока «Ман Сити» отдал Райс! Джек не стал скромничать и отпраздновал взятие ворот.

И еще один штрих матча: Гарета Саутгейта на посту главного тренера сборной Англии временно заменил ирландец Ли Карсли.

Перед стартовым свистком он сел на скамейку соперника. Сотрудник стадиона указал Ли на ошибку, тренер улыбнулся и пересел на гостевую скамейку. Карсли 11 лет выступал за сборную Ирландии, привычка оказалась сильнее.

Как вам такие футбольные сценарии?

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