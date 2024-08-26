🎥 Умер Свен-Йоран Эрикссон. Бекхэм трогательно попрощался с тренером и вспомнил его последние слова

На 76-м году жизни скончался Свен-Йоран Эрикссон. В январе стало известно, что у шведа диагностирован рак в терминальной стадии.

Эрикссон брал трофеи с «Лацио», «Бенфикой», «Ромой», «Сампдорией» и «Гетеборгом». В 2001 году он стал первым иностранным тренером в истории сборной Англии. Свен-Йоран работал с золотым поколением «трех львов».

Дэвид Бекхэм, одна из главных звезд той Англии, тепло простился с тренером:

«Мы смеялись, плакали и понимали, что прощаемся... Свен, спасибо тебе за то, что ты всегда был таким, каким был: страстным, заботливым, спокойным, настоящим джентльменом... Я всегда буду благодарен тебе за то, что ты назначил меня капитаном своей команды.

Я навсегда сохраню эти последние воспоминания о дне, проведенном с тобой и твоей семьей... Спасибо, Свен, и за твои последние слова, обращенные ко мне: «Все будет хорошо».

Футболист поделился кадрами последней встречи с Эрикссоном.

За неделю до смерти Свен-Йоран записал видео, в котором попрощался с поклонниками футбола:

«Я прожил хорошую жизнь. Думаю, все мы боимся того дня, когда умрем, но жизнь – это в том числе и про смерть. Нужно научиться принимать ее. Надеюсь, в конце концов люди скажут: «Он был хорошим человеком», – но не все будут так говорить. Не жалейте меня, улыбайтесь. Берегите себя и свою жизнь. И живите. Пока».

Мы будем улыбаться, Свен.

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