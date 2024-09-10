Фернандеш написал забавный коммент Мактоминею после матча сборных. У парней остались классные отношения

Матч Португалии против Шотландии во втором туре группового этапа Лиги наций свел на поле Мактоминей и Фернандеша. Совсем недавно парни вместе выступали за «Ман Юнайтед», но летом шотландец перебрался в «Наполи».

Скотт уже на 7-й минуте открыл счет, Бруну сравнял во второй половине встречи. Гол Роналду в концовке принес Португалии победу.

Похоже, клубные прописки не помешали Мактоминею и Фернандешу сохранить теплые отношения. После финального свистка игроки обнимались и о чем-то переговаривались.

Далот присоединился к беседе.

Бруну пришел в комментарии в соцсети Скотта:

«Я уже соскучился по тебе, мой друг! Но больше никогда не забивай в мой день рождения, когда играешь против меня».

Для португальца встреча с Шотландией стала особенной не только потому, что игра проходила в его день рождения. Бруну провел свой 600-й матч в карьере.

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