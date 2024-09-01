Матич недоволен трансферной политикой «МЮ». Считает одну сделку ошибкой

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич не разделяет трансферную политику бывшего клуба. 36-летний серб видит ошибкой недавнюю продажу Скотта Мактоминея в «Наполи»:

«Считаю, что «МЮ» совершил ошибку, продав Скотта Мактоминея. Сегодня трудно заменить такого игрока. Конте – умный мужчина».

Пост собрал 65 тысяч лайков, однако самые популярные комментарии – с противоположным мнением.

• «Конте продал тебя, бро»

• «Мактоминей был отличным слугой клубу, но больше не можем быть сентиментальными»

• «Его нужно было продать. Не может отдать обдуманный и аккуратный пас»

После ухода из «МЮ» в 2022-м Матич провел по сезону в «Роме» и «Ренне», а сейчас второй год играет в «Лионе».