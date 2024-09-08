Бруну Фернандеш забил в 600-м матче в карьере! Португалец пропустил лишь шесть игр

Бруну Фернандеш отлично проводит свой 30-й день рождения! С утра получил милое поздравления от Хуана Маты: «Поздравляю, Бруну! Скучаю».

А вечером полузащитник «Ман Юнайтед» вышел в стартовом составе сборной Португалии на матч Лиги наций против Шотландии и сумел забить классный гол из-за пределов штрафной.

Матч с Шотландией для Бруну стал 600-й игрой в карьере. Португалец пропустил всего шесть встреч на уровне сборной и клуба – это лишь один процент от общего числа матчей!

Вот это мощь.