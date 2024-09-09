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🎥 В «Баварии» своя атмосфера! Игроки попытались угадать, сколько пивных крышек помещается в гигантский бокал

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Сколько пивных пробок помещается в большущий бокал? На такой вопрос предложили ответить игрокам «Баварии».

Футболисты внимательно разглядывали сосуд, кто-то попытался сосчитать пробки. Ответы получились разными, но по большей части – в диапазоне от 200 до 300 пробок. Тренер Компани выбрал золотую середину и поставил на 250.

Киммих подошел к делу с особой ответственностью. Сперва Йозуа назвал число 280, потом безуспешно пытался добиться от оператора подсказки. Позже новоиспеченный капитан сборной Германии изменил свой ответ на 322 крышки.

А Олисе, кажется, вообще не думал над загадкой и поставил на тысячу. Сане и Тель повысили ставки: Лерой предположил, что в бокале 1335 пробок, а Матис без колебаний заявил: «Три тысячи!»

Ближе всех к истине оказался Олисе: в бокал поместилось 799 пробок.

В соцсетях оценили баварскую забаву и догадливость французского новичка:

💭 «Черт, я думал, что Олисе точно ошибся, а вот как все вышло».

💭 «Это какой-то бездонный бокал. Хочу такой себе».

💭 «Олисе – тот самый парень, который говорил, что не готовился к тесту, но сдал все на отлично».

💭 «Невозможно! Олисе оказался ближе всех, хотя даже не взглянул на этот бокал!»

💭 «Кейн так озадаченно смотрит на этот бокал. Не понимает, куда он вообще попал».

💭 «Олисе ответил правильно, при этом вообще не запаривался! Это так в духе этого парня, мне он уже нравится».

А вы бы угадали количество крышек?

Клубы
logoБавария
logoбундеслига Германия
logoХарри Кейн
logoТомас Мюллер
logoЙозуа Киммих
logoЛерой Сане
logoМатис Тель
logoВенсан Компани
logoМайкл Олисе
logoАльфонсо Дэвис
logoКингсли Коман
logoДжамал Мусиала
logoКонрад Лаймер
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