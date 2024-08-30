Уэйн Руни спел в караоке в пивной Плимута📹

Уэйн Руни шокировал посетителей паба, спев в караоке в пивной Плимута.

Давление на босса «Плимута Аргайла» нарастает после старта клуба в Чемпионшипе.

Руни решил выпустить пар, посетив местный бар. Завсегдатаи The Cider Press очень удивились, когда бывший капитан «МЮ» и сборной Англии появился на их вечере открытого микрофона в среду.

38-летний Руни не стеснялся подходить к микрофону и пел от всего сердца.

Сезон пока не благосклонен к Руни и его команде из Плимута. Они потерпели досадное поражение со счетом 4:0 в первом матче чемпионата против «Шеффилд Уэнсдей».

«Плимут» избежал поражений в своих последующих матчах с «Халлом» и «Куинз Парк Рейнджерс», сыграв вничью 1:1 в обоих случаях.

Они прошли во второй раунд Кубка лиги, одержав победу со счетом 3:0 над «Челтнем Таун» в начале этого месяца. Но поражение со счетом 2:0 от «Уотфорда» во вторник вечером выбило их из соревнования.