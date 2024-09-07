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🎥 Роскошный гол 38-летнего Руни за «МЮ»! Забил идеальным ударом со штрафного

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На «Олд Траффорд» проходит матч легенд «Манчестер Юнайтед» и «Селтика». Бербатов, Валенсиа, Руни – в стартовом составе «красных дьяволов» много звезд.

Хозяева поля вышли вперед в концовке первого тайма. Уэйн Руни забил роскошный гол со штрафного.

Эпизод с другого ракурса.

А вот ракурс от зрителей на трибунах «Олд Траффорда».

Уэйн все еще хорош!

Некоторые вещи со временем не меняются.

Все собранные с матча средства пойдут в благотворительный фонд «Манчестер Юнайтед».

Как вам пушечка от Руни?

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