🎥 Роскошный гол 38-летнего Руни за «МЮ»! Забил идеальным ударом со штрафного
На «Олд Траффорд» проходит матч легенд «Манчестер Юнайтед» и «Селтика». Бербатов, Валенсиа, Руни – в стартовом составе «красных дьяволов» много звезд.
Хозяева поля вышли вперед в концовке первого тайма. Уэйн Руни забил роскошный гол со штрафного.
Эпизод с другого ракурса.
А вот ракурс от зрителей на трибунах «Олд Траффорда».
Уэйн все еще хорош!
Некоторые вещи со временем не меняются.
Все собранные с матча средства пойдут в благотворительный фонд «Манчестер Юнайтед».
Как вам пушечка от Руни?
10 номер классный штрафной положил)