🎥 Роскошный гол 38-летнего Руни за «МЮ»! Забил идеальным ударом со штрафного

На «Олд Траффорд» проходит матч легенд «Манчестер Юнайтед» и «Селтика». Бербатов, Валенсиа, Руни – в стартовом составе «красных дьяволов» много звезд.

Хозяева поля вышли вперед в концовке первого тайма. Уэйн Руни забил роскошный гол со штрафного.

Эпизод с другого ракурса.

А вот ракурс от зрителей на трибунах «Олд Траффорда».

Уэйн все еще хорош!

Некоторые вещи со временем не меняются.

Все собранные с матча средства пойдут в благотворительный фонд «Манчестер Юнайтед».

Как вам пушечка от Руни?