Слова Фергюсона про Руни стали пророческими. Как же он чувствовал!

В 2004 году воспитанник «Эвертона» Уэйн Руни за рекордную сумму в 25,6 млн фунтов перебрался в «Манчестер Юнайтед». На тот момент он был самым дорогим молодым игроком в мире.

В тот год «Юнайтед» неудачно начал сезон в АПЛ, одержав лишь одну победу в четырех матчах. В момент, когда клуб отставал от «Арсенала» и «Челси» на внушительные семь очков, сэр Алекс Фергюсон сделал заявление, которое могло прибить молодого Руни и добавить дополнительные ожидания и давление.

«Когда я подписывал Уэйна, я видел, что он окажет такое же влияние на команду, как Эрик Кантона. Я очень взволнован. Мы получили лучшего молодого игрока, которого эта страна видела за последние 30 лет. Уэйн еще не доведен до совершенства, но он фантастически талантлив и доказал это на Евро-2004. У него потрясающий потенциал».

И это он говорил про парня, которому на тот момент было всего восемнадцать лет. Благо, что молодой форвард был не робкого десятка и такие авансы пошли ему на пользу.

«Кантона был блестящим игроком, − парировал Уэйн Руни. − Мне лестно, когда меня сравнивают с ним, потому что он добился многого, но я играю на профессиональном уровне всего два года. Я должен доказать, кто я такой. Очевидно, что на меня будут возлагать большие надежды, но я уверен, что смогу их оправдать».

И он оправдал их. В первом же матче за новый клуб в Лиге чемпионов против «Фенербахче» англичанин забил три гола и отдал голевую передачу.

За тринадцать сезонов в «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни стал лучшим бомбардиром в истории клуба, побив многолетний рекорд сэра Бобби Чарльтона.