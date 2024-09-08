Ямаль обошел Винисиуса по голевым действиям за сборную. Сака и Рэшфорду лучше не смотреть на стату Ламина
Сборная Испании после победы на чемпионате Европы старается держать чемпионскую планку. В первом туре группового этапа Лиги наций «красная фурия» сыграла вничью с Сербией.
Во втором матче подопечных Де ла Фуэнте ждала Швейцария. Уже в первом тайме испанцы забили сопернику два гола: отличились Хоселу и Фабиан Руис. Голевую на мяч экс-игрока «Мадрида» отдал Ламин Ямаль.
Праздновали весело.
Для 17-летнего воспитанника «Барселоны» ассист на Хоселу стал 11-м голевым действием за национальную команду. По этому показателю Ламин обошел Винисиуса – у 24-летнего бразильца 10 голевых действий за сборную.
Ямаль отдал восемь ассистов в матчах «красной фурии». Для сравнения Сака и Рэшфорд на двоих оформили семь голевых передач за сборную Англии. А Вини и Родриго отправили в свою общую копилку шесть ассистов в составе Бразилии.
Удивительный парень!
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он обошел много кого помимо винисиуса, гаспачо как всегда набрасывает
а у ямаля пусть всё хорошо сложится, надеюсь когда нибудь лучшим станет
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