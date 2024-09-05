😡 «Помой рот, прежде чем говорить о нас». В соцсетях разнесли Винисиуса за призыв лишить Испанию ЧМ. А еще припомнили, как его соотечественники избивали аргентинцев

Недавно Винисиус заявил: «Если к 2030 году ситуация в Испании не улучшится, надо будет найти другое место для ЧМ. Игроки не будут чувствовать себя комфортно и безопасно в такой стране».

Бразильцу часто сходят с рук резкие заявления, но в этот раз, кажется, он пересек черту.

Мэр Мадрида призвал нападающего «Реала» извиниться, а Луис де ла Фуэнте и Дани Карвахаль недовольны заявлением, что Испания - расистская страна.

А в соцсетях нашли более конкретный аргумент против бразильца - беспорядки на матче Бразилия - Аргентина. А именно - поведение бразильской полиции.

💭 «Винисиус, беспокойся о том, что происходит в твоей стране. И помой рот, прежде чем говорить об Испании».

💭 «Мы все видели, что бразильцы делали с аргентинцами. Аморальный Винисиус ничего об этом не сказал».

💭 «Это уже слишком смешно. Винисиус говорит о расизме в Испании. И это после всех его провокаций».

💭 «Винисиус - символ расизма».