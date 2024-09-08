«Уэльс − это «Тоттенхэм» среди сборных». Болельщик открыл ящик Пандоры сравнением Ямаля и Бэйла

Болельщик «Мадрида» под ником des_xxy разместил в социальной сети X видео знаменитого гола Гарета Бэйла через себя, который он забил в финале Лиги чемпионов в ворота «Ливерпуля».

В ответ фанат «Барселоны» под ником TheAminFCB2 пытался потроллить валлийца, опубликовав фото Ламина Ямаля с подписью «То, что Бэйлу никогда не светит». Как же зря он это сделал!

Болельщики «королевского клуба» быстро объяснили ему, что его доводы, мягко говоря, ничего не стоят, закидав парня ответными твитами.

«Кто-то явно не смотрел Евро-2016. Бэйл представлял Уэльс намного лучше, чем Ямаль Испанию».

«Разница в том, что один играл за Уэльс, а другой − за Испанию».

«По такой логике Ямаль должен представлять Марокко или Экваториальную Гвинею (родину родителей)».

«Уэльс − это «Тоттенхэм» на уровне сборных».