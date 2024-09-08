🎥 «Он будто против детей играет!» Реакция 11-летнего Ламина Ямаля на подборку лучших моментов Роналдиньо
В соцсетях набирает популярность ролик, на котором маленький Ямаль комментирует подборку лучших моментов Роналдиньо. Ламину на видео – всего 11-12 лет, но он уже понимает магию волшебника:
«Это эластико... он будто все контролирует. Выглядит так, будто он играет против маленьких детей! Все кажется таким простым, но это не так. Забрать у него мяч практически невозможно».
Соцсети в восторге:
💭 «Знаете как почувствовать себя старым? Подумайте о том, что нынешний кумир молодежи, Ламин Ямаль, никогда не видел, как Роналдиньо играет за «Барсу»! Мы такие старые...»
💭 «Ламину во время этих матчей было месяца четыре».
💭 «Ламин Ямаль в детстве! Звучит так, будто сейчас ему где-то 40».
💭 «Хотя Месси – лучший игрок в истории, и это бесспорно, по тому, как играет Ямаль, видно, что он вдохновлялся футболом Роналдиньо и Неймара».
💭 «У Ламина всегда был хороший вкус».
Как вам такая связь поколений?