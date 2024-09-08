🎥 Хуммельс заговорил на польском! Матс забавно ворвался в интервью Блашчиковского и Пишчека
Матс Хуммельс на день вновь стал игроком «Боруссии». Немец вернулся в Дортмунд на прощальный матч Блашчиковского и Пишчека.
Перед стартом встречи защитник забавно ворвался в интервью Якуба и Лукаша. Узнав, что парни общаются с прессой на польском, Матс заявил: «Я хорошо говорю по-польски».
Затем между футболистами состоялся целый диалог!
Пишчек: «Ты хорошо говоришь по-польски?»
Хуммельс: «Хорошо, хорошо. Как дела?»
Пишчек: «Нормально, а как у тебя?»
Хуммельс: «Все по-старому».
Поляки навыки Матса оценили.
Хуммельсу предстоит расширить свои лингвистические знания и освоить итальянский. Новый сезон защитник начал в «Роме» – в 35 лет Матс впервые будет играть за пределами родной Германии.
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