🎥 Хуммельс заговорил на польском! Матс забавно ворвался в интервью Блашчиковского и Пишчека

Матс Хуммельс на день вновь стал игроком «Боруссии». Немец вернулся в Дортмунд на прощальный матч Блашчиковского и Пишчека.

Перед стартом встречи защитник забавно ворвался в интервью Якуба и Лукаша. Узнав, что парни общаются с прессой на польском, Матс заявил: «Я хорошо говорю по-польски».

Затем между футболистами состоялся целый диалог!

Пишчек: «Ты хорошо говоришь по-польски?»

Хуммельс: «Хорошо, хорошо. Как дела?»

Пишчек: «Нормально, а как у тебя?»

Хуммельс: «Все по-старому».

Поляки навыки Матса оценили.

Хуммельсу предстоит расширить свои лингвистические знания и освоить итальянский. Новый сезон защитник начал в «Роме» – в 35 лет Матс впервые будет играть за пределами родной Германии.

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