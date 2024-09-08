🎥 Блашчиковски и Пишчек погоняли мяч с сотней детей из академии «Боруссии». Лукаш почти забил малышне пенальти

Дортмундская «Боруссия» устроила красивый прощальный матч для Блашчиковского и Пишчека. Приехало много клубных легенд: Юрген Клопп, например, возглавил команду Якуба.

В перерыве на поле вышла сотня воспитанников академии «шмелей». Блашчиковски, Пишчек и тренер Шахин гоняли с ребятами мяч по газону «Вестфаленштадиона».

Биться против сотни соперников – задачка непростая. Пишчеку пришлось пойти на хитрость: он свалился в штрафной, за фол рефери назначил пенальти. Но и тут силы оказались неравны! Детишки всем своим мощным составом встали на защиту ворот. Лукаш оказался бессилен.

Прощальный матч закончился победой команды Блашчиковского со счетом 5:4. Но радость от вечера точно получили все.

📸🎥 Счастливый Клопп и много легенд. «Боруссия» ярким матчем проводила Блашчиковского и Пишчека