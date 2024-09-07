🎥 Матс Хуммельс зажигает на тренировках «Ромы»! Ловко убрал соперника и забил

Летом Матс Хуммельс попрощался с дортмундской «Боруссией», но с футболом решил не завязывать. Под закрытие трансферного окна 35-летнего защитника бесплатно забрала «Рома». Немец впервые в карьере будет играть за пределами Германии.

Пока клубный футбол стоит на паузе из-за матчей сборных, Матс работает с новыми товарищами на команде. Защитник неплохо показывает себя на тренировках!

Хуммельс уже забил первый гол в футболке «Ромы»: получил мяч от Анхелиньо, красиво убрал соперника и точно пробил по воротам.

Немец на день вырвался в Дортмунд на прощальный матч Блашчиковского и Пишчека. «Боруссия» не успела как следует проводить Матса в конце сезона, руководство наверстало упущенное уже в сентябре.

Перед матчем Хуммельса поблагодарили за его карьеру на «Вестфаленштадионе».

«Рома» подписала Хуммельса на год. По данным инсайдера Николо Скиры, зарплата немца составит 2,5 млн евро плюс бонусы.

Как оцените переезд Матса в Италию?