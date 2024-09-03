Санчо уже тренируется с «Челси». Когда Джейдон дебютирует за новый клуб?

«Челси» арендовал у «Манчестер Юнайтед» Джейдона Санчо. Вингер будет выступать за лондонцев до конца сезона.

Англичанин не получил вызов в сборную на сентябрьские матчи. Клуб подтвердил, что вингер уже приступил к тренировкам под руководством Энцо Марески.

Как передает Фабрицио Романо, Джейдон находится в хорошей форме. Он может дебютировать за «Челси» в ближайшем матче после международного перерыва – 14 сентября против «Борнмута».

В соглашение между «Челси» и «Ман Юнайтед» по Санчо включен пункт об обязательном выкупе. По сведениям Фабрицио Романо, лондонцы заплатят за Джейдона 25 млн фунтов.

После перехода в «Челси» Санчо молниеносно внес изменения в свои соцсети. Болельщиков «МЮ» разозлил один нюанс.

«Челси» включил странный пункт в сделку по Санчо: он может вернуться в «МЮ» при одном условии