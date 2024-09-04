Санчо назвал кумиров и задел болельщиков «МЮ». Оказалось, что про это он говорит не впервые

Джейдон Санчо первым же интервью умудрился одной фразой насмешить болельщиков «Манчестер Сити», а другой − разозлить фанатов «Манчестер Юнайтед». А ведь до этого он еще успел задеть последних тем, как поступил с личными соцсетями.

На этот раз в попытке понравиться новой фан-базе, Джейдон Санчо в разговоре со Sky Sports сказал следующую мысль, которая очень не понравилась болельщикам его бывшего клуба.

«Челси» − это культовый клуб. Когда я рос, моими кумирами были Дидье Дрогба и Фрэнк Лэмпард. Возможность играть за такой клуб дарит мне незабываемые эмоции».

Вот как на этот отреагировали в социальных сетях фанаты «Манчестер Юнайтед»:

💭Желаю ему самого худшего.

💭Никогда не ненавидел игрока так сильно

💭Игрок меняет клубы и каждый последующий оказывается «командой его детства». Как такое возможно?

💭Дрогба и Лэмпард не такие ленивые, как ты. Они упорно трудились, чтобы добиться всего, чего они достигли в футболе.

💭Санчо перед интервью: «Что мне сказать, чтобы они поверили, что я действительно хочу здесь быть?»

💭Всего две недели назад был игроком «Манчестер Юнайтед», а теперь говорит так, будто бы всего этого не было.

Это не первый раз, когда Джейдон Санчо называет Дидье Дрогба и Фрэнка Лэмпарда кумирами. Тем более, что несколько лет назад, когда он играл за «Дортмунд», англичанин признался, что «Челси» − его любимый клуб.