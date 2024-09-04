Санчо заявил, что знает Мареску со времен совместного нахождения в «Сити». Но есть один нюанс 🤪

Новичок «Челси» Джейдон Санчо оказался в клубе под занавес летнего трансферного окна. «Манчестер Юнайтед» пытался пристроить хавбека, который оказался не нужен Эрику тен Хагу. Казалось, что англичанин уедет в клуб Серии А «Ювентус», но в последний момент его перехватили «синие».

Сегодня Санчо дал первое интервью официальному сайту «Челси, в котором признался, что ключевую роль в трансфере сыграл главный тренер клуба Энцо Мареска.

«Думаю, именно тренер привлек меня к проекту. Я знал Энцо Мареску, когда еще был в «Сити», а он работал с Пепом. Он говорил со мной по телефону о проекте и о том, что он здесь строит. Для такого молодого игрока, как я, это очень интересно, и я не могу дождаться начала работы».

Кроме того Джейдон добавил, что стиль работы Марески подходит ему.

«Они подписали меня не просто так, а чтобы я внес свой вклад в команду, и я готов это сделать. Мне нравится его стиль игры. Когда вингеры получают мяч, он любит, чтобы они выходили один на один. Мы часто играем с двумя «десятками» и комбинируем с нападающими. Это очень привлекательно, и я играю в таком же стиле».

Болельщики сразу заметили одну очень важную нестыковку: Джейдон Санчо покинул «Манчестер Сити» в 2017 году, тогда как Энцо Мареска вошел в штаб Гвардиолы только в 2020-м.

Болельщики не удержались от шуток по этому поводу:

💭Представляю лицо Марески, когда к нему подходит Санчо и говорит: «Рад снова работать с вами, тренер».

💭Эти слова очень легко объяснить: кто-то из них умеет путешествовать во времени.

💭Стыдно на это смотреть. Он мог сказать обычные слова, которые говорят в такие моменты футболисты, но он решил врать.

💭Может быть он перепутал лысых тренеров?

💭У Санчо шикарная память. Он помнит даже тех людей, с которыми ни разу не пересекался!

💭В следующий раз пресс-службе «Челси» придется делать факт-чек слов Санчо, прежде чем выдавать его интервью в эфир.