Франция забила на 14-й секунде! Но Италия не поникла – вынесла 3:1

На Евро пропускали на 23-й секунде.

В Лиге наций Франция забила Италии уже на 14-й секунде. Розыгрыш мяча, ошибка – и реализованный момент.

Но Италия не погасла и разбила соперника.

Ди Лоренцо засмотрелся в сторону – как же так?

Розыгрыш с центра поля не предвещал ничего страшного.

Итальянцы пытались построить первую атаку через правый фланг.

Но мяч вернулся к Джованни Ди Лоренцо.

Нет, не совсем к Ди Лоренцо – Брэдли Барколя перехватил.

Просто Ди Лоренцо в этот момент не смотрел на мяч – скорее всего, на вратаря.

А Барколя спокойно реализовал выход два в одного.

Не очень понятно, что пытался выяснить у судьи Джанлуиджи Доннарумма.

Не успели итальянцы выйти из раздевалки – уже 0:1. Удивительно: на Евро-2024 (тоже в первой игре турнира!) они пропустили от Албании на 23-й секунде. Тот гол стал самым быстрым в истории чемпионатов Европы. Хотя Италия все же выиграла – 2:1.

Теперь итальянцы сравняли счет через полчаса: Федерико Димарко красиво пробил с левой в верхний угол после изящной передачи Сандро Тонали.

А во втором тайме итальянцы и вовсе добили соперника: сначала забил Давиде Фраттези, а затем Джакомо Распадори.

В случае с третьим голом сыграли замены Лучано Спаллетти: Распадори наказал французов с ассиста Дестини Удоджи, он забил первый гол за сборную в 2024-м. Итальянцев могла расстроить только травма Риккардо Калафьори, из-за которой его заменили.

Франция не отыгралась – 1:3.

Италия победила Францию впервые с Евро-2008, французы не пропускали так много дома со времен дубля Панова

Несколько фактов:

Барколя дебютировал в составе Франции всего четыре месяца назад, а против Италии проводил шестую игру и забил первый гол. Подтвердил классное начало сезона – у Барколя четыре мяча в трех матчах за «ПСЖ» в Лиге 1.

Барколя отличился за Францию, которая последний раз проигрывала Италии на Евро-2008. С тех пор было три матча, в которых неизменно побеждали французы и забили в общей сложности восемь голов (2:1, 3:1, 3:1). Теперь поражение. А дома Франция не проигрывала Италии с 1954 года – прошло 70 лет!

Французы впервые за 25 лет в официальной игре пропустили дома трижды. Помните, кто им тогда забил три гола? Сборная России в квалификации к Евро-2000 – дублем отметился Александр Панов, победный на счету Валерия Карпина.

* * *

В другом матче группы сыграли Бельгия и Израиль: бельгийцы победили с тем же счетом 3:1, забив четыре гола – дубль у Кевина Де Брюйне, Юри Тилеманс вколотил в чужие ворота, а Тимоти Кастань – в свои.

9 сентября Франция примет Бельгию, а Италия встретится с Израилем в Будапеште.

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Фото: IMAGO/Emmanuele Mastrodonato /Global Look Press